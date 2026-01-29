"أوقاف دبي" تنجز 80 بالمائة من وقف "تداوي الصحي"

دبي في 29 يناير/وام/ أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي إنجاز نحو 80 بالمائة من حجم الأعمال الإنشائية بمشروع وقف تداوي الصحي بدبي الذي خصص ريعه لمساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التـي يحتاجونها في مستشفيات التداوي.

يجري تنفيذ المشروع الوقفي في منطقة السطوة بتعاون بين "أوقاف دبي" ومجموعة تداوي الصحية لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى تداوي وتوفير خدمات صحية شاملة لهم ودعم القطاع الصحي في المجتمع.

يتكون المشروع من مبنى وقفي خيري يجري تشييده على مساحة 2515 قدما مربعا ويتكون من 3 طوابق سكنية ومحال تجارية مع مساحات مخصصة للخدمات والمرافق وتبلغ تكاليف الإنشاء نحو 4 ملايين و500 ألف درهم.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي إن مشروع وقف تداوي الصحي يأتي انسجاماً مع رسالة المؤسسة الإنسانية الهادفة إلى مساندة المرضى المحتاجين وتخفيف معاناتهم الصحية وتعزيز دور القطاع الوقفي في دعم فئات المجتمع الأكثر حاجة للحصول على العلاج المناسب.

من جانبه قال سعادة مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن الأعمال الإنشائية في المشروع الوقفي تمضي وقف المخطط الهندسي والزمني تمهيدا للانتهاء منه العام الجاري .. مشيرا إلى أن "أوقاف دبي"ستتولى إدارته ليعود ريعه لمساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التـي يحتاجونها في مستشفيات التداوي.