مصورون يونانيون يروون في "إكسبوجر 2026" قصصا عن الهجرة والهوية والإنسان

الشارقة في 29 يناير/وام/ قدّم ثلاثة من أبرز المصورين اليونانيين ضمن برنامج أثينا ضيف شرف الدورة العاشرة من مهرجان اكسبوجر 2026 جلسة حوارية ثرية تناولت قضايا الهجرة والهوية والإنسان وذلك في أول أيام المهرجان مستعرضين تجارب بصرية توثّق التحولات الإنسانية والثقافية في اليونان.

وحملت الجلسة عنوان "قصص الهجرة والثقافة والإنسان" بمشاركة المصورين أنطونيوس باسفانتيس و ديميتريس تسوديس ومارو كوري إلى جانب كريستينا كاليجياني منسقة المشاريع في مهرجان أثينا للتصوير العالمي .

وناقش المشاركون عبر مشاريعهم الفوتوغرافية قضايا النزوح والانتماء والبيئة والذاكرة الثقافية من شوارع أثينا متعددة الثقافات إلى الحدود الشمالية لليونان في إيفروس فيما قدمت كاليجياني عرضاً لرؤية مهرجان أثينا للتصوير العالمي وتجربته في الاحتفاء بفن التصوير.

وقالت كريستينا كاليجياني إن مهرجان أثينا للتصوير العالمي تأسس في 2019 بهدف تقريب التصوير الصحفي من الجمهور وجعله أكثر سهولة وانتشاراً موضحةً أن الفكرة الأساسية قامت على عرض الصور في الأماكن العامة داخلياً وخارجياً في مواقع مركزية بأثينا باستخدام مطبوعات كبيرة مخصصة للعرض.

وقدّم المصورون خلال الجلسة مشاريع حازت جوائز دولية من بينها أعمال باسفانتيس حول الحياة على الحدود الشمالية لليونان والممارسة الوثائقية طويلة الأمد لتوسيديس إلى جانب أعمال مارو كوري التي ترصد التنوع الثقافي في شوارع أثينا.

واستعرضت المصورة مارو كوري مشروعها الذي حمل عنوان "أثينا: وطن واحد وثقافات متنوعة" ووثقت فيه حياة المهاجرين في أحياء أثينا لاسيما في ساحة أومونيا التي يعني اسمها "الوحدة" موضحة أن المشروع يرصد أماكن العبادة المختلفة من مساجد وكنائس ومبانٍ تحولت إلى فضاءات دينية إضافة إلى توثيق الطقوس والتعليم واللحظات الإنسانية اليومية وصولاً إلى تصوير المشاهد الإنسانية في المناطق الحدودية عند نهر إيفروس نتيجة الهجرة.

من جانبه جعل أنطونيوس باسفانتيس من منطقة إيفروس الواقعة في أقصى شمال اليونان على الحدود مع تركيا وبلغاريا محورًا لعرضه موضحا أن إيفروس تمثل بالنسبة له مساحة لكل أنواع الحدود الجغرافية والاجتماعية والنفسية .

وأشار إلى أن مشروعه يوثق التعايش الديني والأقليات والفقر الناتج عن الأزمات الاقتصادية ودور المنطقة بوابة لأوروبا في سياق الهجرة.

وتحدث ديميتريس تسوديس عن مشروعه الذي أمضى خلاله عامين في توثيق حياة الفلاح في مجتمع رعوي تقليدي في جبال اليونان .