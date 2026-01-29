‎100 بالمائة التزام المنشآت الغذائية بعجمان بمعايير الصحة والسلامة

عجمان في 29 يناير /وام/ نفذت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، حملة تفتيشية واسعة وشاملة على المنشآت الغذائية في الإمارة استعدادًا للاحتفال بليلة النصف من شعبان "حق الليلة".

وأوضحت الدائرة أن الحملة شملت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القياسية، إلى جانب التركيز على سلامة عمليات التخزين، ومستوى النظافة العامة، وطرق تداول الأغذية، بما يضمن عدم تعرضها للتلوث أو الفساد.

وأكدت نتائج الفحوصات تحقيق نسبة 100% من المطابقة للعينات التي تم جمعها خلال الحملة، ما يعكس التزام المنشآت الغذائية والمنتجات المتداولة بمعايير الصحة والسلامة الغذائية، ويعزز ثقة المستهلكين بالأسواق المحلية.

و أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تنفذها الدائرة ، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة أفراد المجتمع، موضحًا أن الالتزام التام يعكس وعي والتزام المنشآت الغذائية بتطبيق أفضل الممارسات الصحية، ويجسد في الوقت ذاته جهود الدائرة والجهات الرقابية في الدولة في تعزيز منظومة سلامة الغذاء.

وأوضح الحوسني أن إدارة الصحة العامة في الدائرة نفذت مسوحات ميدانية شاملة للأسواق والمجمعات التجارية على مستوى الإمارة، حيث تم سحب عينات غذائية من الحلويات والعصائر والعروض الترويجية الأكثر استهلاكًا خلال هذه المناسبة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضح أن العينات جرى فحصها في المختبر المركزي لمختبرات الأغذية بالدائرة باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، وشملت التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية، وتحليل المكونات، والتأكد من خلو المنتجات من أي مواد ضارة أو ملوثات قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.