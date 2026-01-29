مشاركون في"جلفود" : المنتج الإماراتي يعتمد الابتكاروالاستدامة للمنافسة في الأسواق العالمية

دبي في 29 يناير/وام/ أكد مسؤولون في شركات وطنية عاملة بقطاع الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المياه مشاركون بمعرض جلفود ارتفاع وتيرة تبني الابتكار والاستدامة بوصفهما رافعتين أساسيتين للنمو والتوسع الخارجي وركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الغذاء على مستوى العالم.

فقد أكد يوسف سليم، الرئيس التنفيذي لمصنع البركة للتمور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات المعرض في دبي أن معرض جلفود يُعد الحدث الأبرز عالميًا لقطاع الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن المشاركة المتواصلة للمصنع منذ عام 2016 أسهمت في ترسيخ حضوره الدولي.

وأشار إلى أن مصنع البركة للتمور يعد أحد النماذج الوطنية في مسيرة الدولة لتعزيز الصناعات الغذائية ودعم منظومة الأمن الغذائي، حيث انطلق من مقره في إمارة دبي منذ تأسيسه عام 1983، وتطور ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور مملوك للقطاع الخاص في العالم وتبلغ الطاقة التشغيلية لمصنع البركة للتمور أكثر من 100 ألف طن سنوياً، منها نحو 50 ألف طن من التمور المحلية، في إسهام مباشر لدعم المزارع الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي فيما تصل منتجات المصنع اليوم إلى 97 دولة حول العالم، حاملة معها هوية المنتج الإماراتي وجودته العالية.

وأوضح أن المصنع يعتمد نهج تحويل المنتجات الثانوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في الحد من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد.

من جانبه، أشار عمرو إسماعيل، رئيس قسم التسويق في "ماهوا"، إلى أن جلفود يشكل منصة استراتيجية لبناء الشراكات ورسم مستقبل مستدام لقطاع المياه إقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن "ماهوا" تتبنى نموذج عمل متكاملا قائما على الاستدامة البيئية، حيث تعتمد على تقنيات متطورة لاستخلاص مياه الشرب النقية مباشرة من الهواء، مع الالتزام بإعادة تدوير جميع مواد التعبئة والتغليف من الزجاج والألمنيوم، دعماً للاقتصاد الدائري والحد من النفايات البلاستيكية، كما تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات التسويق والمبيعات، بما يعزز كفاءة الأداء واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

وكشفت الشركة خلال مشاركتها في المعرض عن أحدث ابتكاراتها، التي تشمل مياه شرب عادية وغازية معبأة في عبوات ألمنيوم، إلى جانب مياه هيدروجينية منتجة من الهواء، بما يجسد التزامها بالجمع بين الابتكار التكنولوجي والجودة العالية والمسؤولية البيئية.

وأكد حميد الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوابة ليوا للصناعات الغذائية ، أن معرض «جلفود» منصة استراتيجية لتعزيز الهوية المؤسسية وتوسيع الشراكات ودعم اقتصاد دولة الإمارات مشددا على التزام شركة بوابة ليوا للصناعات الغذائية، المتخصصة في تصنيع التوابل والنكهات الخليجية الأصيلة بالحفاظ على الموروث الغذائي الإماراتي والخليجي وتحويله إلى صناعة غذائية حديثة ومستدامة.

وأوضح أن انطلاقتها جاءت من المطبخ الإماراتي التقليدي، مستلهمة وصفات البهارات المتوارثة عبر الأجيال، والتي جرى تطويرها وفق أعلى معايير الجودة والتصنيع الغذائي.

ونجحت بوابة ليوا في ترسيخ حضورها في أكثر من 17 وجهة حول العالم، مع تواجد منتجاتها في أكثر من 1500 نقطة بيع، وتطوير ما يقارب 15 خط إنتاج تشمل البهارات التقليدية والمنتجات الجاهزة للطهي والأكل، بما يلبي احتياجات قطاعات التجزئة والضيافة والبيع بالجملة.