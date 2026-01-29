حبيب نورمحمدوف: الإمارات رسخت مكانتها على خريطة بطولات الفنون القتالية العالمية

دبي في 29 يناير/وام/ أكد حبيب نورمحمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة المعتزل القائد والمدرب حالياً، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة الفنون القتالية المختلطة، بعد أن برهنت خلال السنوات الخمس الماضية على كفاءتها التنظيمية العالية وقدرتها على استضافة كبرى النزالات والبطولات الدولية، ما منحها موقعاً متقدماً على خريطة اللعبة عالمياً.

ويستعد نورمحمدوف لقيادة فريق يضم 8 مقاتلين في ثالث بطولات رابطة المقاتلين المحترفين "الطريق إلى دبي"، التي تُقام بتنظيم مشترك بين رابطة المقاتلين المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في 7 فبراير المقبل، في صالة كوكاكولا أرينا، حيث يتولى الإشراف الفني على مقاتلي فريقه المشاركين في نزالات البطولة.

ويتصدّر الحدث نزال رئيسي يجمع عثمان نورمحمدوف، المدافع عن لقب الوزن الخفيف، مع ألفي ديفيس، في مواجهة مفصلية ضمن مسيرته، تعكس المستوى التنافسي العالي الذي تشهده البطولة.

وقال حبيب نورمحمدوف خلال إحاطة إعلامية حول آخر استعدادات فريقه، إن الإمارات باتت محطة رئيسية لبطولتي UFC وPFL، مشيراً إلى أن الدولة استضافت خلال السنوات الخمس الماضية عدداً كبيراً من النزالات العالمية القوية، مع استمرار تنظيم مواجهات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استضافة بطولتين عالميتين بحجم UFC في أبوظبي وPFL في دبي تعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية الإماراتية، وتؤكد دور الدولة القيادي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى العالمي.

وأضاف أن التركيز الجماهيري غالباً ما ينصب على الأسماء البارزة في النزالات الرئيسية، إلا أن هناك مقاتلين يتمتعون بمستويات فنية عالية رغم قلة شهرتهم، مشدداً على أهمية إبراز هذه المواهب وتسليط الضوء على قدراتها داخل الحلبة.

وتطرق نورمحمدوف إلى عدد من النزالات العالمية، مؤكداً أن مواجهة الأبطال السابقين تتطلب جهداً كبيراً، لا سيما عندما يعتمد الخصم أسلوباً دفاعياً حذراً، وأشار إلى أن التواجد ضمن قائمة الأربعة الأوائل يمثل خطوة محورية في مسار المنافسة وحسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التصنيف الأخير الذي أعلنته رابطة PFL وضع عثمان نورمحمدوف في صدارة قائمة أفضل المقاتلين في الوزن مقابل الوزن، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أفضل مقاتل في هذه الفئة أيضاً ضمن بطولة UFC، ولفت إلى أن انتماء أكثر من نجم عالمي إلى فريق واحد يعكس قوة المنظومة الفنية والتدريبية.

وأكد أن النجاحات التي يحققها الفريق تعود إلى العمل الجماعي وروح المنافسة الإيجابية بين المقاتلين، إلى جانب الدور القيادي للجهاز الفني، مشدداً على أن هذه البيئة تسهم في تطوير مستوى جميع المقاتلين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.