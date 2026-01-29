منتخب الإمارات يتأهل إلى نصف نهائي دولية دبي لكرة السلة

دبي في 29 يناير/وام/ تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، في نسختها الـ35 ، المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

جاء تأهل منتخب الإمارات عقب فوزه على فريق الكرامة السوري بنتيجة 87-71، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم.

ويلتقي منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل فريق الاتحاد الليبي، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على مواطنه أهلي طرابلس بنتيجة 99-91 في مباراة ربع النهائي الثانية.

وتُستكمل غداً مباريات الدور ربع النهائي بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى فريق النصر مع الأفريقي التونسي، وفي الثانية فريق الوحدة السوري مع بيروت اللبناني، على أن يلتقي الفائزان في مباراة الدور نصف النهائي الثانية المقررة يوم السبت أيضاً.