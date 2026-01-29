جامعة أكسفورد تختار"دبي الصحية" نموذجاً للدراسة ضمن ماجستير قيادة الصحة العالمية

دبي في 29 يناير/ وام / أعلنت "دبي الصحية" عن اختيارها من قبل جامعة أكسفورد، لتكون نموذجا للدراسة، ضمن برنامج ماجستير قيادة الصحة العالمية، في خطوة تؤكد مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في التعليم الطبي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد ضم قيادات من "هيئة الصحة بدبي" و"دبي الصحية" لكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد والتي شهدت جلسة نقاشية ضمن نموذج "القيادة المؤسسية" في برنامج "ماجستير قيادة الصحة العالمية"، الذي يُنفّذ بالشراكة مع قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية في الجامعة.

وقدمت الدكتورة حنان السويدي، نائبة المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية" ونائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، عرضا تقديميا استعرضت خلاله تجربة تطوير منظومة دبي الصحية الأكاديمية المتكاملة، الأولى من نوعها في دبي، وخارطة الطريق الاستراتيجية التي وجهت مسيرة التحول نحو نموذج يقوم على التكامل بين الرعاية والتعلم والاكتشاف.

وشارك كل من إليانور موراي، المدير الأكاديمي وزميل أول في الممارسات الإدارية بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة حنان السويدي، في جلسة نقاشية تناولت عدداً من المحاور الرئيسية حول القيادة في قطاع الرعاية الصحية، من بينها تحول الأنظمة الصحية، والتكامل الأكاديمي، ودور الشراكات العالمية في تعزيز الوصول إلى الرعاية وتحسين النتائج إلى جانب عقد مناقشات بين خبراء من مختلف دول العالم حول نماذج الرعاية المتنوعة.