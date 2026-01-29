مشاركة 24 خيلا في"السباق التجريبي" الـ 18بمضمار جبل علي

دبي في 29 يناير/وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 24 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي الثامن عشر الذي أقيم اليوم، والمؤلف من 6 أشواط لمسافتي 800 و1000 متر، على مضمار جبل علي بدبي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مشاركة 11 من الخيول العربية، في 3 أشواط، من بينها 4 خيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و7 شاركت فيها.

ونوهت إلى إقامة 3 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالها 13 خيلا، منها 9 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 4 خيول سبق تواجدها فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة أن نجاح السباقات التجريبية يحقق الهدف من تنظيمها، والحرص على إقامتها في عدد من المضامير بالدولة، والالتزام بجميع اللوائح والشروط المقررة من قبل الهيئة، والتعاون الإيجابي من الملاك والفرسان.