جلسات "إكسبوجر 2026" ترصد تأثير تغير المناخ على الساحل الغربي لأفريقيا

الشارقة في 29 يناير/وام/ سلّط المهرجان الدولي للتصوير"اكسبوجر 2026" الضوء على الأثر السلبي لتغير المناخ على الشريط الساحلي لغرب أفريقيا و ذلك خلال جلسة قدّمتها المصورة الوثائقية والصحفية ماتيلدي غاتوني في أول أيام المهرجان ضمن دورته العاشرة بمنطقة الجادة بالشارقة.

وأكدت غاتوني أن أكثر من 7000 كيلومتر من السواحل الممتدة في الغرب الأفريقي تشهد تآكلاً متسارعاً يصل إلى 36 متراً سنوياً في بعض المناطق ما يؤدي إلى تهجير عشرات الملايين من السكان موضحة أن مسارعة الحكومات في حماية المدن الكبرى والقطاعات الصناعية يقابله ترك عدد لا يُحصى من القرى الساحلية لمصيرها في مشهد ينذر بزوال أنماط حياة ساحلية عمرها قرون.

وقدّمت غاتوني خلال الجلسة نماذج من أعمال معرضها "غضب المحيط" الذي صوّرته على سواحل غانا وتوغو وبنين محذّرة من الأثر العميق للاحترار المناخي على المجتمعات الساحلية بما تحمله من عادات وتقاليد وإرث ثقافي مهدد بالاختفاء الكامل.

فيما استضافت منصة "إكس" المصورة الصحفية كيانا هايري أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتوثيق الحياة في أفغانستان على مدى سنوات طويلة وذلك في جلسة خصصت لهذا الغرض .

ويقدّم معرض هايري الذي يأتي ضمن منطقة "التصوير الصحفي: قضايا اجتماعية" لحظات نادرة من داخل البيوت .

و في سياق متصل شهد المهرجان اليوم عقد عدد من ورش العمل التطبيقية شهدت تفاعلاً واسعاً من المصورين والهواة والمهتمين بالسرد البصري حيث قُدّم 9 ورش عمل عكست توجه المهرجان نحو ترسيخ التعلم العملي وتوسيع مساحات التجريب وتبادل الخبرات المهنية ضمن تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة.

ومن أبرز محطات اليوم ورشتان تفاعليتان قادهما بيتر تشانثاناكوني رسام التحريك الكندي ومساعد عميد في جامعة زايد بدبي تحت عنوان "أحلام مُركّبة: إعادة تعريف فن الرسوم المتحركة عبر الذكاء الاصطناعي" تعرّف المشاركون خلالهما إلى أساسيات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم الشخصيات ومبادئ التحريك الأولية عبر خطوات عملية ركّزت على سير العمل الإبداعي والتطبيق العملي بمشاركة لافتة من طلبة جامعة الشارقة.

وشهدت ورشة "تصوير البورتريه: الضوء والظل" التي قدمتها جمعية الإمارات للتصوير الضوئي حضورًا كثيفًا إذ ناقشت كيف يلتقي الضوء والعاطفة والتكوين لصناعة صورة بورتريه مؤثرة.

وصُمّمت الورشة للمبتدئين وهواة التصوير وقدّمت نماذج تطبيقية توضح إمكانية استخدام الكاميرات الاحترافية أو الهواتف الذكية بفاعلية عبر إعدادات إضاءة بسيطة.

واستعرضت ورشة "كيفية تطوّير كتاب تصوير فوتوغرافي في 2026" والتي قدّمها الناشر وخبير التصوير المقيم في باريس جيل كارغوراي خطوات تحويل المشروع الفوتوغرافي إلى إصدار متكامل بدءًا من اختيار التسلسل البصري والتصميم وصولًا إلى الإنتاج والاعتبارات التجارية الراهنة.