" أثر+ " يكرم خريجي دفعة 2025 من رواد الأعمال الاجتماعيين

أبوظبي في 29 يناير / وام / كرّم "أثر+" (أثر بلس) أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، خريجي الدفعة الأولى من رواد الأعمال الاجتماعيين، في محطة مهمة في مسيرته منذ إطلاقه عام 2025، من قبل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.

يعكس هذا الإنجاز دور الهيئة في تمكين منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، إلى جانب تطوير سبل تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس يتماشى مع الأولويات المجتمعية لإمارة أبوظبي.

واحتفى مركز "أثر+" بتخريج 27 رائد أعمال اجتماعيا بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ وسعادة سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية –معاً؛ ومسؤولين رفيعي المستوى ومستثمرين وشركاء بارزين.

وقال سعادة عبدالله حميد العامري :" نحتفي بتخريج نخبة من صنّاع الأثر الاجتماعي الذين كرّسوا وقتهم وجهودهم في سبيل العمل على الارتقاء بجودة حياة العائلات والمجتمعات على امتداد إمارة أبوظبي ، ونؤكد التزامنا، من خلال "أثر+"، بمواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، وتزويدها بالأدوات الضرورية والموارد والشراكات اللازمة من أجل توسيع نطاق رسالتها وتعميق الأثر الاجتماعي، والإسهام في تعزيز ازدهار منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي، انسجاماً مع رسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً في مجال ريادة الأعمال المجتمعية".

يعكس هذا الإنجاز مستوى التفاعل والدعم المتواصل الذي يقدمه أفراد المجتمع، إلى جانب المساهمات المالية والعينية المستمرة من شركاء الهيئة، ومن بينهم بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة مدن القابضة، و"مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركة مبادلة للاستثمار، وغيرهم .

وأسهم هذا التعاون المشترك بدور محوري في تنفيذ برامج ذات أثر ملموس، وتمكين المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، ودعم الحلول التي تلبي أولويات التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

يُذكر أن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً أسست "أثر+" باعتباره مركزاً استراتيجياً ضمن مبادرة من المجتمع للمجتمع التي أطلقت عام 2025 في إطار مبادرات عام المجتمع، ويموّل بمساهمات مجتمعية لتعزيز منظومة الأثر الاجتماعي في أبوظبي.

ويعمل المركز على تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من أجل تطوير الحلول الرامية إلى معالجة الأولويات المهمة وتحقيق أثر إيجابي على أفراد المجتمع، ويواكب مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي.