5 فرق عربية تشارك بمنافسات الرماية في الألعاب العربية للسيدات

الشارقة في 29 يناير/وام/ تنطلق 6 فبراير المقبل منافسات الرماية ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 من الشهر نفسه في الشارقة بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

تشهد منافسات الرماية مشاركة 5 فرق تمثل 5 دول عربية في واحدة من الألعاب الفردية التي تتطلب أعلى درجات الدقة والتركيز والانضباط الفني وتشكل حضوراً متنامياً ضمن برامج الرياضة النسائية العربية لما تحمله من طابع احترافي ومعايير تنافسية عالية.

يشارك في منافسات الرماية كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات) و نادي الرماية الكويتي (دولة الكويت) و الفريق السعودي (المملكة العربية السعودية) و نادي الرفاع (مملكة البحرين) و نادي الرمي الرياضي (دولة قطر).

وأوضح سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي أن صالة الرماية في الذيد التي تشهد المنافسات تُعد من أبرز الصالات التي احتضنت منافسات الرماية على امتداد السنوات مشيرًا إلى أن «عربية السيدات» من البطولات العزيزة على النادي التي يُستقبل زخمها في كل نسخة بروح احتفالية لما تتيحه من مساحة لاكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرماية ضمن منافسات نوعية.

وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة جاهزيتها لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي واستيعاب الوفود والجمهور وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.