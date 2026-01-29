"كومباس" و"دانليكس" تستعرضان حلولهما التقنية بمعرض منظمة الجمارك العالمية

أبوظبي في 29 يناير/وام/ تشارك شركة "كومباس" في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 الذي تستضيفه أبوظبي حاليا بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الحلول التقنية والأنظمة الذكية الداعمة للعمل الجمركي.

تستعرض الشركة خلال مشاركتها مجموعة من حلولها التقنية الهادفة إلى دعم تطوير الإجراءات الجمركية، وتعزيز كفاءة العمليات، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع الجمارك.

وأكد راندي بارنبي، نائب الرئيس لحلول المؤسسات في شركة كومباس "إس تو جلوبال"، لوكالة أنباء الإمارات، أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع تكامل الأنظمة الحدودية في مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشاركة في المؤتمر فرصة للعودة إلى الدولة والمشاركة في هذا التجمع التقني المتخصص.

وأوضح أن الحدث يشكل منصة فعّالة للتبادل التقني بين الشركات المزودة للحلول التكنولوجية والمؤسسات الجمركية التي تطبق هذه التقنيات، بما يسهم في تبادل الخبرات وطرح الأفكار العملية ويتيح للمشاركين فرصة اللقاء ومناقشة الحلول المبتكرة وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير العمل الجمركي وتعزيز كفاءة العمليات على المنافذ الحدودية.

على صعيد متصل تستعرض شركة "دانليكس" خلال مشاركتها في الحدث أحدث تقنياتها وحلولها الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمليات الجمركية ودعم التحول التقني في هذا القطاع الحيوي ومن بينها حل الصيانة الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي "PM4X"، والمخصص لأنظمة الأشعة السينية المستخدمة لدى الجهات الجمركية.

يتيح هذا الحل للجهات المعنية الإشراف الكامل على جميع أنظمة الأشعة السينية، إلى جانب قدرته على إرسال تنبيهات استباقية عند وجود مؤشرات لاحتمال حدوث أعطال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستمرارية العمل.