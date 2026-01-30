"البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة" تنظم الدورة الـ12 من حملة "تشجير محمية المنتثر"





الشارقة في 30 يناير/ وام / نظّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة فعاليات الدورة الـ12 من مبادرة "حملة تشجير محمية المنتثر" في منطقة البطائح بإمارة الشارقة، ضمن جهودها الإستراتيجية لحماية البيئة البرية والبحرية، وصون التنوع الحيوي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والتوعية المجتمعية، إلى جانب تشجيع الزراعة المحلية ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وجاء تنظيم الحملة بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين من بينهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية البطائح، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبمشاركة نحو 60 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة، في تجسيد واضح لتكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم المبادرات البيئية.

وقالت سعادة عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إن نجاح تنظيم حملة تشجير محمية المنتثر للعام الـ12 على التوالي يعكس التزام الشارقة العميق بحماية البيئة وصون التنوع الحيوي، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية في صميم المبادرات الحكومية.

وأكدت أن هذه الحملة تعد نموذجًا حيًا للشراكة المؤسسية والمجتمعية الفاعلة، حيث يسهم المجتمع من مؤسسات تعليمية وجهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص في إحداث أثر ملموس يعزّز ثقافة الاستدامة ويغرس الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة، بما يعكس نهج الشارقة في الجمع بين التنمية المستدامة ورعاية البيئة، وضمان مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وشهدت فعاليات الحملة زراعة 2500 شتلة من الأشجار المحلية الملائمة لبيئة الإمارة، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، ودعم التنوع الحيوي، وتحسين جودة البيئة في محمية المنتثر، انسجامًا مع رؤية الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية.

وتواصل الهيئة تنفيذ برامج ومبادرات بيئية نوعية بالتعاون مع شركائها، بما يعزز العمل البيئي المؤسسي، ويرسخ مكانة إمارة الشارقة نموذجًا رائدًا في الاستدامة وحماية البيئة على المستويين المحلي والإقليمي.