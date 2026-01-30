فعالية توعوية للأطفال المرضى وأسرهم تنظمها جمعية بسمة في رأس الخيمة بمناسبة عام الأسرة

رأس الخيمة في 30 يناير/ وام / نظمت جمعية بسمة للأمراض المزمنة في رأس الخيمة فعالية توعوية مجتمعية للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة وأسرهم تحت شعار "الأسرة.. بسمة الحياة"، بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، وذلك في مربط رياح الشمال للخيول العربية الأصيلة بمناسبة "عام الأسرة".

وأكدت مهرة محمد بن صراي، رئيسة مجلس الإدارة، أن الفعالية تهدف إلى توعية الأطفال وأسرهم بطرق التعايش الإيجابي مع الأمراض المزمنة، وتعزيز مهارات التعامل مع التحديات الصحية والنفسية اليومية، إضافة إلى نشر ثقافة الدعم الأسري والمجتمعي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالعلاج واتباع نمط حياة صحي.

وأوضحت أن الفعالية تأتي في إطار رسالة الجمعية الإنسانية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتمكين أسرهم بالمعرفة والدعم اللازمين. وشملت الفعالية أنشطة تفاعلية وتثقيفية لـ 52 طفلاً، وورش عمل إرشادية للأهالي قدمها مختصون في المجالين الصحي والنفسي، إضافة إلى فقرات ترفيهية ورياضية مثل ركوب الخيل، والتي أسهمت في إدخال البهجة والسرور على الأطفال وخلق بيئة داعمة وآمنة لهم ولأسرهم.