جامعة الشارقة تنظم مؤتمرا دوليا لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم اللغة العربية

الشارقة في 30 يناير/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم جامعة الشارقة في 4 فبراير المقبل مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للغة العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية: إبداعًا وتعليمًا وبحثًا"، بمشاركة باحثين ومختصين من أكثر من 28 دولة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث آفاق توظيف التقنيات الذكية في دعم تعليم اللغة العربية، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الإبداع اللغوي، ويأتي في إطار رسالة جامعة الشارقة لتعزيز حضور اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي، ومواكبة التطورات التقنية والمعرفية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير أدوات التعليم وتوسيع آفاق البحث العلمي وتحفيز الإبداع الأدبي واللغوي.

وتتركز محاور المؤتمر على العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، عبر دراسة تعليم وتعلم العربية في التعليم العام والعالي، وتوظيف التقنيات الذكية في البحث العلمي، مع دراسة التحديات الأخلاقية، بالإضافة إلى الإبداع الأدبي وتحليل النصوص الفصيحة والعامية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويستقطب المؤتمر 100 باحث من 28 دولة، خضعت أبحاثهم للتحكيم العلمي، وأسفر عن قبول 60 بحثًا علميًا ستُعرض ضمن جلسات رئيسة ومتوازية، إضافة إلى ورش عمل متخصصة.

وأوضحت الدكتورة مريم بالعجيد، رئيسة اللجان العلمية والاستشارية والتنظيمية للمؤتمر، أن الفعاليات تستهدف أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين وطلبة الجامعات، إضافة إلى العاملين في المؤسسات الأكاديمية والتربوية والبحثية، مؤكدة أن المؤتمر يشكّل منصة علمية جامعة للحوار وتبادل الخبرات.

ومن أبرز ما يميّز المؤتمر هذا العام إطلاق جائزة الشارقة الدولية لأفضل تطبيق بالذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، لتشجيع المشاريع الابتكارية والحلول التطبيقية في مجالات التعليم الذكي، والترجمة، وتحليل النصوص، وصناعة المحتوى العربي، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال حفل الافتتاح.

وأكدت الدكتورة بديعة الهاشمي، رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة، أن المؤتمر يسهم في دعم صُناع القرار والباحثين، ويعزز حضور اللغة العربية واستدامتها، بما يتماشى مع الدور الثقافي الريادي لإمارة الشارقة في خدمة اللغة العربية والعلوم الإنسانية.

ويستعرض المؤتمر المبادرات والتجارب المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، ويعزز الابتكار والريادة، ويعمل على تطوير المناهج التعليمية وأساليب تعليم العربية للناطقين بغيرها بما يتوافق مع تطورات تقنيات التعليم الذكي.