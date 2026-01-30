خالد بن سعود يحضر حفل استقبال تخريج أبناء رأس الخيمة من كلية زايد الثاني العسكرية

رأس الخيمة في 30 يناير/ وام / حضر الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة تخريج 13 ضابطاً من أبناء إمارة رأس الخيمة من كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، ضمن الدورة الـ 50 للمرشحين والدورة الأولى للمرشحين الجامعيين، وذلك في مركز رأس الخيمة للاحتفالات.

وهنّأ الشيخ خالد بن سعود الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العسكرية المقبلة، مؤكداً اعتزازه بانضمام كوكبة جديدة من أبناء رأس الخيمة إلى صفوف القوات المسلحة، ليعكسوا ما اكتسبوه من علوم ومعارف وتدريب يرسّخ لديهم قيم الانضباط والجاهزية وروح المسؤولية.

وأشاد الشيخ خالد بن سعود بالدور الحيوي الذي تضطلع به الكليات العسكرية في الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، تسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة، وترسيخ قيم الولاء والتفاني في أداء الواجب، بما يدعم أمن الوطن واستقراره ويحفظ منجزاته ومكتسباته.

وتواصل كلية زايد الثاني العسكرية رسالتها الوطنية في إعداد وتأهيل الضباط عبر منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيقات الميدانية، مع التركيز على بناء القدرات القيادية وصقل المهارات الاحترافية، بما يرفد القوات المسلحة بكفاءات وطنية قادرة على أداء المهام بكفاءة عالية.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين.