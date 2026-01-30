مبادرة “على نهج سلطان” ترسخ قيم الأسرة والتنوع الثقافي والعمل المجتمعي

الشارقة في 30 يناير/ وام / أطلق فريق فخر زايد التطوعي بالتعاون والشراكة مع قناة الأثير والمدرسة الأهلية الخيرية فرع - الجزات أولى مبادراتهم ضمن عام الأسرة بعنوان " على نهج سلطان” بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني وعضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة في تأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز دور الأسرة وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية.

كما شهدت الفعالية حضورًا رسميًا ومجتمعيًا لافتًا إلى جانب مشاركة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية حيث عكست الأجواء التفاعلية مدى اهتمام المجتمع بمثل هذه المبادرات التي تجمع بين الثقافة والتعليم والعمل التطوعي.

وجسدت المبادرة شعار “الأسرة تصنع المستقبل” من خلال محتواها المتنوع الذي ركّز على تعزيز التماسك الأسري وغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية إلى جانب إبراز أهمية التنوع الثقافي والتعايش الإنساني بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتضمنت الفعالية قرى تراثية تمثل ثقافات متعددة إلى جانب عروض شعبية وأركان ثقافية وتعليمية أسهمت في تعريف الطلبة والحضور بالعادات والتقاليد والتراث الشعبي لمجموعة من الشعوب في تجربة ثقافية ثرية عكست قيم الاحترام والانفتاح الحضاري.

وفي إطار دعم التميز العلمي جرى تكريم الطلبة الأوائل للفصل الدراسي الأول تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح حيث شكّل هذا التكريم رسالة إيجابية تعكس اهتمام المبادرة بالعلم والتعليم كركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية لسلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ستُنفذ خلال عام الأسرة ضمن رؤية “على نهج سلطان” التي تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز قيم الأسرة ودعم العمل التطوعي والمجتمعي.