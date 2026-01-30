عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

أبوظبي في 30 يناير/ وام / تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية.

وناقش سموه مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف "مجلس السلام"، وتنفيذ خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكافة استحقاقاتها ومراحلها، والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، وضمان الحياة الكريمة وفرص التنمية لشعوبها.

كما تطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي مع معالي ماركو روبيو إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ماركو روبيو، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.