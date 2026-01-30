تكريم الفائزين بـ "جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير 2026"

الشارقة في 30 يناير/ وام / كرّم المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" مجموعة مختارة من المصورين المتميزين من مختلف دول العالم ضمن حفل "جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير 2026" وذلك تقديراً لأعمالهم التي عكست مستويات متقدمة من السرد البصري والتمكن التقني والابتكار الإبداعي عبر مدارس واتجاهات متنوعة في فن التصوير الفوتوغرافي.

ويأتي هذا التكريم في إطار الدور الذي يضطلع به المهرجان في دعم المواهب الإبداعية وتعزيز مكانة الصورة كأداة ثقافية ومعرفية مؤثرة في فهم القضايا الإنسانية والبيئية والاجتماعية.

وجرت مراسم تقديم الجوائز بحضور سعادة طارق سعيد علاي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وسعادة علياء بوغانم السويدي مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وحصد جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان المصور ميات هاين من ميانمار عن صورة "الصمود" لتميز عمله بعمق عاطفي وقوة سردية وأثر بصري لافت.

وفي فئة التصوير المعماري نال الألماني هانس فيشمان المركز الأول عن صورة "مصنع أنتينوري" فيما حلت التشيكية أولغا نيزميسكالوفا في المركز الثاني عن صورة "داوود وجالوت".

وفي فئة التصوير بالهاتف فازت سي ثو يي ميِنت من ميانمار بالمركز الأول عن صورة "يوم في حياة عائلة مزارع" وحلت الصينية ياجون هو وصيفة عن صورة "رقابة من قطة".

أما فئة تصوير الطبيعة والمناظر الطبيعية فشهدت حصول بريتي جون من دولة الإمارات على المركز الأول عن صورة "المتحاورون" كما نال الروسي سيرغي غورشكوف تنويهاً عن عمله "فيل عند غروب الشمس".

وفي فئة التصوير الليلي فاز السلوفاكي ماريان كوريتش بالمركز الأول عن عمل "قصة خرافية" وحلّ حتين لين من ميانمار ثانياً عن عمل "ليلة الصيادين".

وفي فئة صور التلاعب البصري والذكاء الاصطناعي فازت الإيرانية مريم سادات أحمدي بالمركز الأول عن عمل بعنوان "نفسي" تلاها مواطنها سعيد رضوانيان في المركز الثاني عن عمل "بدون عنوان".

وحصد فئة تصوير البورتريه الميانماري أونغ كياو زاو عن "ذو الوجهين" فيما نال الماليزي يوجي هيكل المركز الثاني عن "ضائع في الترجمة".

وفي فئة التصوير الرياضي فاز الأردني أحمد دمرة بالمركز الأول عن "قوة في منحنى التحدي" وحلّ العُماني محمد الجولندي ثانياً عن صورة "أحلام ما وراء الحد" وفي فئة تصوير حياة الشارع فاز المكسيكي أنطونيو فلوريس بالمركز الأول عن "رقص مع عملاق النار" فيما جاء الصيني آيمين تشِن وصيفاً عن "المشي على العكازات الطويلة".

أما فئة السرد البصري فشهدت فوز الأميركي بوب ميلر بالمركز الأول عن "الجيل الأخير" وحصول النيجيرية إيتينوسا إيفون على المركز الثاني عن "كل شيء في رأسي".

وكرّمت فئة المصورين الصغار صُنّاع السرد البصري ضمن فئتين عمريتين فئة الصغار من 7-13 عاماً وفئة الناشئين من 14-17 سنة وفي فئة الصغار فاز إيشان وشيجيث بالمركز الأول عن "مسارات في حركة" وحلّ عبدالله السويدي ثانياً عن "التراث والثقافة" أما في فئة الناشئين ففاز بها نيل أنيل بالمركز الأول عن "المسيرة والمقلّدون" فيما نال بدر السيد المركز الثاني عن "الوصي الصامت".

وكانت "جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير 2026" التي ينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" قد استقبلت أكثر من 29 ألف مشاركة من أكثر من 60 دولة مسجلةً أعلى نسبة مشاركة في تاريخها.

ومع احتفاء "اكسبوجر" بمرور 10 سنوات على انطلاقته تعكس "جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير" تطور المهرجان إلى منصة عالمية للثقافة البصرية والحوار والتبادل الإبداعي ومن خلال تعدد جوائزه بفئاتها المتنوعة واستقبال أعداد غير مسبوقة من المشاركات يعزّز "اكسبوجر 2026" حضور الشارقة كمركز دولي للتصوير والسرد القصصي البصري.