تأهل الإفريقي التونسي وبيروت اللبناني يستكمل الرباعي في نصف نهائي دبي الدولية للسلة

دبي في 30 يناير / وام / اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، بعد تأهل فريقي الإفريقي التونسي وبيروت اللبناني إلى المربع الذهبي للبطولة المقامة حالياً على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وجاء تأهل الإفريقي عقب فوزه على النصر بنتيجة 93-68 في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بينهما اليوم، فيما حجز بيروت مقعده في نصف النهائي بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة 79-66 ضمن الدور ذاته.

وانضم الإفريقي وبيروت إلى منتخب الإمارات والاتحاد الليبي، اللذين كانا قد تأهلا إلى الدور نصف النهائي أمس.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي غداً، حيث يلتقي بيروت اللبناني مع الإفريقي التونسي، في السادسة مساء، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره الاتحاد الليبي، في الثامنة مساء، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل، والتي تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين.