قرعة ملحق الـ16 لدوري أبطال أوروبا تسفر عن مباريات مثيرة بين الفرق المتأهلة

نيون في 30 يناير/ وام / أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتنافسة.

وجاءت القرعة عقب ختام مرحلة الدوري، التي حددت مسار الفرق المتأهلة، حيث ضمنت الفرق الثمانية الأولى في الترتيب التأهل المباشر إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من 9 حتى 24، وعددها 16 فريقاً، مباريات الملحق من أجل استكمال عقد المتأهلين.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: بنفيكا أمام ريال مدريد، وبودو جليمت ضد إنتر ميلان، وموناكو في مواجهة باريس سان جيرمان، وقره باغ أمام نيوكاسل يونايتد، وغلطة سراي ضد يوفنتوس، وكلوب بروج أمام أتلتيكو مدريد، وبوروسيا دورتموند ضد أتالانتا، وأولمبياكوس في مواجهة باير ليفركوزن.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 فبراير المقبل، على أن تُلعب مباريات الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 من الشهر ذاته.

وستحدد هذه المواجهات هوية الفرق الثمانية التي ستنضم إلى المتأهلين مباشرة، قبل إجراء قرعة دو