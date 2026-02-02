خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد أحمد علي الهاشمي

أبوظبي في 2 فبراير/ وام/ حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه أحمد علي هاشم الهاشمي، بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة المرحوم مبارك سعيد جروان الشامسي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث أبوظبي، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوّين والمهنئين.