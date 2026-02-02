ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة

دبي في 2 فبراير/وام/ حظي ماراثون دبي 2026 في نسخته الـ 25 باهتمام واسع من وسائل الإعلام الرياضية العالمية، التي أبرزت تصدر العدائين الإثيوبيين المتواصلة، والمستويات الفنية العالية، إلى جانب المكانة التي يتمتع بها السباق كأحد أسرع وأبرز سباقات الماراثون في العالم.

وشهد ماراثون دبي 2026، الذي أقيم أمس بمشاركة نحو 20 ألف عداء في مختلف السباقات، تتويج الإثيوبي نيبريت ميلاك بطلاً لفئة الرجال، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 42.195 كيلومتر بزمن قدره ساعتان و4 دقائق، مسجلاً ثاني أفضل زمن في تاريخ السباق.

وتوجت مواطنته أنشينالو ديسي بلقب فئة السيدات بعد تسجيلها زمناً قدره ساعتان و18 دقيقة و31 ثانية، وهو رابع أفضل زمن في تاريخ ماراثون دبي للسيدات.

وسلطت مجلتا "أثلتيكس إلوستريتد" و"فيلبينو تايمز" الضوء على الأداء اللافت لميلاك، الذي توج بلقب سباق الرجال في أول مشاركة له في ماراثون دبي، واعتبرتا فوزه امتداداً لهيمنة العدّائين الإثيوبيين على منصات التتويج عبر تاريخ السباق.

وأشارت تقارير "أثلتيكس إلوستريتد" إلى أن ميلاك أصبح سادس عدّاء إثيوبي يفوز بلقب سباق الرجال في دبي من أول مشاركة، بعد أداء قوي في الكيلومترات الأخيرة، فيما حل مواطنه ياسين حاجي في المركز الثاني، وجاء الرواندي جون هاكيزيما ثالثاً، مسجلاً رقماً قياسياً وطنياً جديداً.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع "ديفدي ديسكورس" ووكالة "فانا ميديا كوربوريشن" أن سباق السيدات شهد سيطرة إثيوبية كاملة، بعد فوز أنشينالو ديسي بزمن 2:18:31، محققة فوزها الثالث على التوالي في سباقات الماراثون، ومحسّنة رقمها الشخصي بنحو أربع دقائق، وسط إشادة واسعة بمستواها الفني.

وأكدت التغطيات الإعلامية أن الأزمنة المسجلة في سباقي الرجال والسيدات تعد من بين الأفضل عالمياً في عام 2026، ووصفت مسار ماراثون دبي بأنه من الأسرع على مستوى العالم بفضل طبيعته المسطحة، ما جعله وجهة مفضلة للعدّائين الساعين لتحقيق أرقام مميزة.

وأبرزت "فانا ميديا كوربوريشن" أن النسخة الـ25 من ماراثون دبي، التي تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي للسباق، شهدت مشاركة آلاف العدّائين من مختلف دول العالم في سباق الماراثون الكامل والسباقات المصاحبة، مؤكدة المكانة العالمية الراسخة للحدث على أجندة ألعاب القوى الدولية.