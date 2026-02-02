محمد الشرقي يطّلع على المشاريع البحثية والتطبيقية لمركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية

الفجيرة في 2 فبراير/ وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير العمل في قطاع نُظم المعلومات الجغرافية ومواكبة متطلباته التقنية والتطويرية، ودعم مسارات التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وأشار سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم المؤسسات العلمية والتقنية لتكون مراكز للابتكار والمعرفة والتطور، وتفعيل دورها كمُساهمٍ في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع.

واطّلع سموه خلال اللقاء على المشاريع البحثية والتطبيقية التي نفّذها المركز، وخططه التطويرية المستقبلية، وما أسفرت عنه هذه المشاريع من نتائج عمليّة تعكس مستوى التأهيل والخبرات التقنية في مجال نُظم المعلومات الجغرافية.

وأشاد سموه بما حققه المركز من نتائج إيجابية تدعم اتخاذ القرار والتطوير والتخطيط، عبر توظيف أحدث أدوات التقنية التي تسهم في خدمة مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، أكّد الدكتور أحمد حسن المرشدي أن المركز يواصل تطوير برامجه البحثية والتطبيقية، بما يعزز الأثر العلمي والمجتمعي، ويواكب توجهات الإمارة ورؤيتها التطويرية في دعم العلوم والتقنيات الحديثة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.