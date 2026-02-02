خلال القمة العالمية للحكومات.. أبوليتيكال تطلق أدوات وموارد جديدة لدعم الموظفين الحكوميين في القيادة بفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

دبي في 2 فبراير/ وام / تستعرض Apolitical، أكبر شبكة رقمية عالمية للموظفين الحكوميين، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الأدوات والرؤى والإصدارات الحديثة، المصممة لتمكين الموظفين الحكوميين وتعزيز قدراتهم على القيادة والتنفيذ بفاعلية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة التحولات المتسارعة.

وتُطلق Apolitical رسمياً خلال القمة، نسخة "اختبار الجاهزية للذكاء الاصطناعي" باللغة العربية، عبر موقع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بما يسهم في توسيع نطاق وصول إحدى أكثر الأدوات استخداماً على مستوى العالم لبناء وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

ويُعدّ "اختبار الجاهزية للذكاء الاصطناعي - ARC " تقييماً ذاتياً مبسّطاً ويقدّم نتائج مخصّصة لمساعدة كل موظف حكومي على قياس مستوى جاهزيته في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومنذ إطلاقه في يناير 2025، أكمل أكثر من 8,000 موظف حكومي حول العالم "اختبار الجاهزية للذكاء الاصطناعي"، ما جعله أكبر مجموعة بيانات عالمية حول قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وإلى جانب اللغة العربية، تتوفر الأداة بعدة لغات عالمية، تشمل: الإنجليزية والفرنسية والهندية والبرتغالية البرازيلية والإسبانية.

واستناداً إلى هذه البيانات، أصدرت Apolitical تقريراً تحليلياً شاملاً حول "رؤى اختبار الجاهزية للذكاء الاصطناعي"، والذي يوفر لقادة الحكومات استطلاعات ورؤى حول قدرات الذكاء الاصطناعي الحكومية على المستوى العالمي.

ويحدد التقرير الجديد الفجوة ما بين تبنّي الأفراد للذكاء الاصطناعي وجاهزية الجهات، ويقدّم توصيات موجّهة للحكومات والقادة من أجل تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في عام 2026.

وتوجد هذه الأدوات والموارد ضمن "مركز حرم الذكاء الاصطناعي الحكومي - Government AI Campus"، وهو مركز عالمي موثوق للتميّز في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الحكومات، يدعم مليون موظف حكومي للقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تدريبية، وأدوات متخصصة، وفعاليات يقودها خبراء، ومجتمع عالمي من الأقران، ويحظى «مركزحرم الذكاء الاصطناعي الحكومي» بدعم من مؤسسة Google.org.

كما ستكشف Apolitical خلال القمة عن إطلاق أداتين جديدتين ومبتكرتين في مجال الذكاء الاصطناعي، صُمِّمتا لدعم الاستخدام العملي والآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي في الحكومات.

وتطلق Apolitical خلال القمة "Edge 50"، وهو عرض مميّز يسلّط الضوء على 50 مبادرة رائدة توسّع آفاق ما يمكن للحكومات تحقيقه. ويأتي هذا الإصدار بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي "MBRCGI" حيث جرى اختيار الأفراد والمشروعات بعناية من مختلف أنحاء العالم لما تتميّز به من أصالة، وتفكير متعدد التخصّصات، وقدرة على إحداث تحوّل ملموس في الأثر العام من خلال تحدّي المنطق الحكومي التقليدي.

للاطلاع على أداة اختبار الجاهزية للذكاء الاصطناعي، يمكنكم زيارة موقع القمة العالمية للحكومات:

https://www.worldgovernmentssummit.org/ar/observer/interactive-tools

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.