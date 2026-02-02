المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي.."حكاية الخرافي" توثق 60 عاماً من قصة النجاح الكويتية على أرض الإمارات

دبي في 2 فبراير/ وام / أكد رجل الأعمال الكويتي طلال جاسم الخرافي، أن العلاقة التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت انعكست إيجابياً على القطاع الخاص في البلدين، من حيث التعاون والاستفادة من التسهيلات المقدمة في كل منهما، والحصول على الدعم اللازم لنجاح المشاريع.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "حكاية الخرافي في الإمارات" وأدارها الإعلامي جمال الملا، ضمن أعمال "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" الذي عقد اليوم في دبي، ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" الذي انطلق في 29 يناير الماضي ويستمر حتى 4 فبراير الحالي في جميع إمارات الدولة، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وتحدث طلال الخرافي، خلال الجلسة عن حضور عائلة الخرافي منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، والتوسع والازدهار الذي حققته مجموعة الخرافي في الإمارات.

وتناول طلال الخرافي قصة مجموعة الخرافي التي بدأت في الكويت منذ نحو 90 عاماً، وباشرت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 60 عاماً، وتطور أعمال المجموعة منذ دخولها الإمارات قبل تأسيس دولة الاتحاد وحتى الآن.

وتطرق إلى تجربة مجموعة الخرافي كإحدى الشركات الكويتية التي قدمت إلى الإمارات، وكيف تطورت رحلتها من أعمال بسيطة الى مشاريع كبيرة تعززت بعد تأسيس دولة الاتحاد، مشيراً إلى أن مجموعة الخرافي أصبحت لاحقاً، مقاولاً رئيسياً في بناء كبريات المشاريع في الإمارات، ومنها ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم.

ونوه إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في دولة الإمارات، واهتمام رجال الأعمال الكويتيين بتوسيع أعمالهم في السوق الإماراتية.

وأكد طلال الخرافي خلال أن المجموعة نجحت على مدار 90 عاماً بفضل تكاتف الأسرة وتضافر جهودها لتحقيق المزيد من النجاح.

ويشكل "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين، ودعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.