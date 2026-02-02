المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي .. جلسة حوارية تضيء على تاريخ عائلة سيد الرزوقي في الإمارات

دبي في 2 فبراير/ وام/ استعرضت جلسة "تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات" الدور المبكر والمؤثر لعائلة الرزوقي في تاريخ دولة الإمارات، وإسهاماتها في ترسيخ العمل الإداري والاقتصادي خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، وتناولت الجلسة مسيرة سيد الرزوقي وجهوده في الإمارات اعتباراً من العام 1936 حيث اتخذ من الشارقة مقراً له، وسلطت الضوء على شخصيته وجهوده في تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والتجارية الخارجية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي، الذي عقد اليوم في دبي، ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» الذي يمتد من 29 يناير 2026 حتى 4 فبراير الجاري في جميع إمارات الدولة.

وشارك في الجلسة المهندس معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية، وهشام سيد عبدالرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الخليج للاستثمار، وأدارتها الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام نوفر رمول.

وفي البداية تناول هشام سيد عبدالرزاق الرزوقي مسيرة والده، التي بدأت بهجرته إلى الهند للتجارة، وحرصه على الدراسة وطلب العلم، إذ تمكن من الحصول على توصية خاصة من المعتمد البريطاني في البحرين، ساعدته على الالتحاق بجامعة في مومباي لدراسة القانون.

وبعد التخرج عمل قاضيًا في الهند، ثم عاد إلى الإمارات ليقيم في إمارة الشارقة، وبنى علاقات قوية مع مختلف إمارات الدولة.

وأشار هشام إلى أن والده تولى مهام كبيرة خلال إقامته في الإمارات، من أبرزها مساعدة الحكومات آنذاك والشركات الأجنبية لإبرام اتفاقيات بشأن حقوق التنقيب عن النفط.

وقال هشام: "خلال الحرب العالمية الثانية، ومع تعطل خطوط الإمداد مع الهند، اجتهد الرزوقي في تأمين المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة، ما أسهم في توفير المؤن وتجنب حدوث مجاعة، على عكس ما شهدته مناطق أخرى، فضلًا عن إشرافه على عمليات التموين لمنع الاحتكار".

وأشار إلى عودة والده للكويت في العام 1948 لممارسة التجارة من جديد، وهي المهنة التي تمرّس فيها منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، مشيراً إلى حصول شركة والده على 70 وكالة تجارية، تشمل قطاعات مختلفة مثل الملابس والإلكترونيات وغيرها.

وتابع كُلّف الرزوقي بعد استقلال دولة الكويت وتقديمها طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، بالتوجه إلى نيويورك كمبعوث دائم للبعثة الكويتية، حيث نجح في إقناع الدول الأعضاء بقبول عضوية الكويت بعد أن تم رفضها مرتين، بما في ذلك إقناع الاتحاد السوفييتي، آنذاك، والذي كان معارضًا في البداية.

وأكد أن العائلة ورثت من مسيرة الوالد الثرية الجدية والمسؤولية والإخلاص والتفاني في العمل، هذه هي التركة الحقيقية التي أخذت بها العائلة.

من جهته، تناول معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية، علاقة شركتهم العائلية مع دولة الإمارات والتي تعود إلى عقود طويلة، وكيف نجحت الشركة في مواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية المختلفة واستمرت في تحقيق النمو.

وقال: لدينا شركات في مختلف أنحاء الدولة، في أبوظبي ودبي والفجيرة، وما ألمسه في كل إمارة هو سهولة ممارسة الأعمال، والتشريعات الداعمة، والربحية، والتنافسية، وغيرها من المميزات، لافتاً إلى أن الأهم في الإمارات هو وجود المواهب المبدعة من كل الجنسيات التي تحتضنهم الدولة.

وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية بين الإمارات والكويت قديمة، ومع مرور الوقت زادت الثقة وترسخت، والنتيجة ما نراه اليوم من حجم الاستثمارات الكبير بين البلدين.

واختتم معن حديثه بالقول إن فلسفته في الحياة تقوم على القواعد التي صاغها ووضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى التفاؤل والحوكمة والمخاطر المحسوبة، مستشهداً بمقولة سموه "الهدف واضح والطريق ممهد لا مجال لأنصاف الحلول الكل يتكلم ونحن ننجز".