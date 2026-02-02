منتدى القيادات العربية الشابة: مبادارت الإمارات ملهمة وداعمة للشباب العربي

دبي في 2 فبراير/ وام / أشاد أحد القادة الشباب المشاركين في منتدى القيادات العربية الشابة، الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات اليوم التمهيدي الثاني لـ"القمة العالمية للحكومات 2026" التي ستنطلق غداً في "مدينة جميرا"، بمبادرة دولة الإمارات الملهمة في قيادة ودعم تمكين الشباب على مستوى الوطن العربي.

وقال فؤاد سيد عيسى مستشار وزير الرياضة والشباب السوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الموضوعات وسلسللة الحوارات التي تطرق إليها المنتدى، ناقشت بشكل أساسي أهم الاحتياجات التي يتطلع إليها الشباب العربي بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم التقنيات الحديثة ، وكيفية مواكبة الحكومات العربية والجامعة طموحات الشباب.

وأشار إلى القصص الواعدة، التي قدمها المشاركون في المنتدى من نخبة رواد الأعمال والقيادات الشبابية العربية، والتي تخرجت من مركز الشباب العربي بدولة الإمارات وكان لها أثر كبير في مجتمعاتها المختلفة، مؤكداً أهمية استمرار الحكومات العربية على نهج الإمارات الداعم للشباب وتمكينهم كونهم يمثلون قيادات المستقبل.

وأشار إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات المهمة الموجهه لفئة الشباب والتي سيستضيفها عدد من الدول العربية خلال العام الحالي 2026، ومنها تنظيم مخيمات لتنمية وتعزيز قدرات الشباب في عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء، ودعم المشاريع الصغيرة للشباب، ودورات تدريبية مهنية وغيرها من البرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين القيادات الشبابية.

وأعرب فؤاد عيسى عن سعادته بالمشاركة في منتدى القيادات العربية الشابة في دبي، والتي تعد الأولى لسوريا، مشيداً بمبادرات دولة الإمارات المميزة والداعمة للشباب العربي، ومنهم الشباب السوري، الذي سيكون حاضراً في كافة المبادرات الشبابية في الدول العربية ودول العالم المختلفة.