"نعمة" تدعم الإدارة المستدامة للغذاء في "تيست أوف دبي"

دبي في 2 فبراير/ وام / أعلنت مبادرة نعمة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء عودتها شريكا للحد من هدر الغذاء ضمن دورة عام 2026 من مهرجان تيست أوف دبي وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الإدارة المسؤولة للغذاء في الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

ويقام المهرجان في مسرح مدينة دبي للإعلام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بمشاركة واسعة متوقعة تتجاوز 25 ألف زائر من عشاق فنون الطهي، حيث تسعى المبادرة إلى دمج حلول عملية للحد من الهدر ضمن تجربة الحدث بما ينسجم مع توجهات الدولة في الأمن الغذائي والعمل المناخي.

وحققت نعمة منذ مشاركتها الأولى في مهرجانات تيست نتائج ملموسة تمثلت في تحويل أكثر من 1820 كيلوغراما من نفايات الغذاء بعيدا عن المكبات والحد من انبعاث ما يزيد على 4600 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى إنتاج 275 كيلوغراما من السماد العضوي لدعم الزراعة المحلية بما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للإدارة المنهجية للهدر.

وتسترشد مشاركة المبادرة بدليل الفعاليات المستدامة الذي يوفر إطارا عمليا لمنظمي الفعاليات ويشمل فرز النفايات والتسميد وتوعية الزوار، حيث ستطبق خلال المهرجان حاويات مخصصة ورسائل إرشادية وبطاقات وصفات لإعادة استخدام بقايا الغذاء ضمن عروض الطهي الحي.

وأكدت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة نعمة أن الشراكة تجسد تحويل الأهداف الوطنية إلى ممارسات يومية ملموسة وتعزز مشاركة المجتمع في جهود الحد من الهدر، فيما أشار المتحدث باسم المهرجان إلى التزام الحدث بدمج الممارسات المسؤولة في صميم التجربة بما يدعم استراتيجية الأمن الغذائي للدولة ويعزز ثقافة الاستهلاك الواعي لدى مختلف فئات المجتمع.