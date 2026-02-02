محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسبا من 17 برنامجا لتأهيل القيادات الحكومية من 45 دولة

دبي في 2 فبراير / وام / شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تخريج 377 منتسباً من القيادات الحكومية العالمية من 45 دولة حول العالم، المشاركين في 17 برنامجاً دولياً لتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ضمن شراكاتها العالمية البنّاءة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تؤمن بأهمية مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون الدولي الهادف، لتمكين حكومات المستقبل والارتقاء بجودة حياة الشعوب، مشيراً سموه إلى أن هذه الرؤية تتجسد في رسالة القمة العالمية للحكومات التي تركز على تطوير أداء الحكومات وتحقيق الازدهار للمجتمعات، وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال سموّه: تتبنى دولة الإمارات رؤية إستراتيجية للمستقبل، محورها مد جسور التعاون وبناء الشراكات، وتوفير مساحة مفتوحة للحوار الدولي الهادف لتلبية الطموح الإنساني نحو مستقبل أفضل، وإتاحة منصات لتبادل المعرفة والخبرات الضرورية لتطوير الحكومات وبناء أجيال جديدة من القيادات والكفاءات الممكّنة بمهارات وأدوات المستقبل، ما يسهم في دفع مسيرة الحضارة الإنسانية لتضع بصمتها في رحلتها للمستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ما نشهده اليوم من تواصل لإنجازات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق من منصة القمة العالمية للحكومات، يمثل مصدر فخر لدولة الإمارات وشركائها في المنطقة والعالم، ويمثل نتاجاً لتعاون دولي مثمر، نلمسه اليوم بتخريج قيادات حكومية متميزة من 45 دولة حول العالم قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها.

حضر التخريج، معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.

وشملت البرامج القيادية التي تم تخريج منتسبيها عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2026، البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة اندونيسيا، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة لبنان، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة البرازيل، وبرنامج قيادات أفريقيا وآسيا، وبرنامج قيادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو.

كما تم تخريج البرنامج الدولي للقيادات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والبرنامج الدولي لقيادات الطاقة، والبرنامج الدولي لقيادات التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والبرنامج الدولي لقيادات السياحة بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، والبرنامج الدولي لقيادات المالية بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، والبرنامج الدولي لقيادات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبرنامج الدولي لقيادات الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والبرنامج الدولي للتكنولوجيا المتقدمة والأمن الإلكتروني، وبرنامج استشراف المستقبل بالتعاون مع أكاديمية دبي للمستقبل.