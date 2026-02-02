محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء مملكة بوتان.. ويؤكد أهمية تكامل الجهود الدولية لتسريع عجلة التنمية المستدامة

دبي في 2 فبراير / وام / التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، معالي تشيرينغ توبغاي رئيس وزراء مملكة بوتان، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنطلق غداً تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي تشيرينغ توبغاي، ووفد مملكة بوتان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة بوتان في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، استعراض الرؤى والأهداف التي تسعى القمة العالمية للحكومات إلى تحقيقها، باعتبارها أحد أبرز المنتديات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تكامل الجهود الدولية لتسريع عجلة التنمية المستدامة، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم.

من جانبه، ثمّن معالي تشيرينغ توبغاي التجربة التنموية لدولة الإمارات، والدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أهمية القمة العالمية للحكومات كحدث سنوي فريد يتيح لقاء صناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من جميع دول العالم لمناقشة السبل الكفيلة بصياغة تصورات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.