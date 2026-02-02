الجزيرة يفوز على بني ياس ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

أبوظبي في 2 فبراير / وام / تأهل فريق الجزيرة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عقب فوزه على فريق بني ياس بنتيجة 2-1، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بينهما اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف أحرزه فينسيوس ميلو في الدقيقة 40، فيما أدرك سهيل النوبي التعادل لفريق بني ياس في الدقيقة 86، قبل أن ينجح برونو دي أوليفيرا في تسجيل هدف الفوز والتأهل للجزيرة بعد دقيقة واحدة.

وأكمل الجزيرة المربع الذهبي لفرق نصف نهائي البطولة مع فرق العين وشباب الأهلي ويونايتد.