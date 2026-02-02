"إمبريال كوليدج لندن" للسكري و"ميدترونيك"يؤسسان مركزاً مرجعياً للتوصيل الآلي للأنسولين

دبي في 2 فبراير / وام / أعلن مركز "إمبريال كوليدج لندن" للسكري والغدد الصماء، التابع لمحفظة العيادات الخارجية في "مجموعة M42"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "ميدترونيك"، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، تهدف إلى ترسيخ تعاون إستراتيجي يسعى لتأسيس مركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين في منطقة الشرق الأوسط.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الرابعة من قمة "ديستينكت-برو 2026" للابتكار في السكري التي استضافتها دبي اليوم، والتي تعد منصة معتمدة من هيئة الصحة بدبي وتحظى بتأييد الاتحاد الدولي للسكري.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الإقليمية في مجال العلاج بمضخات الأنسولين وأنظمة التوصيل الآلي للأنسولين، من خلال تعاون سريري منظم، وتبادل أفضل الممارسات، وبرامج التعليم والتدريب المهني.

كما سيسهم المركز المرجعي في دعم تطوير مسارات الرعاية الصحية، وتيسير تبادل المعرفة، وبناء قدرات طويلة الأمد في مجال رعاية السكري واضطرابات الأيض المتقدمة، على مستوى منظومة الرعاية الصحية الإقليمية.

وقالت الدكتورة مي الجابر، الرئيسة التنفيذية للعيادات الخارجية في "M42": يعكس اعتماد مركز "إمبريال كوليدج لندن" للسكري والغدد الصماء كمركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين التزامه طويل الأمد بالارتقاء برعاية مرضى السكري من خلال الابتكار والتعليم والتعاون ويؤكد تعاوننا مع "ميدترونيك" على تركيزنا المشترك نحو تطوير نماذج عملية وقابلة للتوسع من شأنها تعزيز تقديم الرعاية الصحية ودعم تحقيق نتائج أفضل للأشخاص المتعايشين مع السكري في المنطقة وخارجها.

من جانبها، قالت هوليا تينر، نائب الرئيس للتسويق الإستراتيجي لشركة "ميدترونيك" في منطقة أوراسيا: نهدف إلى تحسين النتائج الصحية للأشخاص المتعايشين مع السكري من خلال إتاحة التقنيات المبتكرة على نطاق أوسع، ويعزز تعاوننا مع مركز "إمبريال كوليدج لندن" للسكري والغدد الصماء لتأسيس مركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول توصيل الأنسولين الذكية والمثبتة علمياً في منطقة الشرق الأوسط، ونعمل على إنشاء منصة قوية لدعم الأطباء وتسريع تقديم رعاية سكري مخصصة في مختلف أنحاء المنطقة.

وشارك في القمة 150 طبيباً وباحثاً وقائداً في قطاع الرعاية الصحية من منطقة الشرق الأوسط، ووسط وشرق أوروبا، وأستراليا، وأسواق دولية أخرى، لمناقشة دور الابتكار والتعاون في رسم ملامح مستقبل الرعاية المخصصة لمرضى السكري.

وتضمنت فعاليات القمة على مدار يومين برنامجاً علمياً متخصصاً، شمل جلسات تناولت أنظمة توصيل الأنسولين الآلي، وتحسين الوقت ضمن النطاق المستهدف، واتخاذ القرارات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الصحة الرقمية، والرعاية الصحية المدعومة بالتقنيات للفئات الخاصة، وعدد من التطبيقات العملية للابتكار في بيئات سريرية متنوعة.

وسلطت القمة الضوء على دور دبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات المعنية بابتكار حلول السكري، وتعزيز مكانة مركز "إمبريال كوليدج لندن" للسكري والغدد الصماء كمركز إقليمي ودولي رائد في تقنيات علاج السكري المتقدمة، والبحث العلمي، والتعليم، ودعم التطور المستمر لنماذج الرعاية الصحية المخصصة والقائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز صحة الأشخاص المتعايشين مع مرض السكري، وأنظمة الرعاية الصحية.