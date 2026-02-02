وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية: الشباب محور أساسي في مرحلة البناء والتنمية

دبي في 2 فبراير/ وام / أكدت معالي الدكتورة نورا بايراقداريان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية أن قضايا الشباب تحتل موقعًا محوريًا في السياسات الحكومية اللبنانية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ورد بشكل واضح في خطاب القسم رئيس الجمهورية كما حظي بأولوية أساسية في البيان الوزاري للحكومة.

وأوضحت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026 المنعقد حاليا في دبي أن دولة لبنان تفتح اليوم صفحة جديدة من تاريخها المعاصر عنوانها البناء والتنمية الاقتصادية وتحقيق النمو، مؤكدة أن وزارة الشباب والرياضة تضع إشراك الشباب في العمل الحكومي في صميم سياساتها وبرامجها.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشباب اللبناني وتمكينهم من التسجيل والمشاركة في مختلف المبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، لافتة إلى أن هذه المنصة ستشكّل حلقة وصل أساسية بين الشباب والمؤسسات الرسمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للشباب ترتكز على عشرة محاور أساسية من شأنها أن تؤسس لعلاقة تشاركية مستدامة بين الوزارة والشباب وتواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأكدت معاليها وجود تقارب وتكامل بين الاستراتيجية الوطنية المزمع إطلاقها والإستراتيجيات التي يعمل عليها مركز الشباب العربي، معتبرة أن ذلك يعكس أهمية التنسيق وتبادل الخبرات العربية المشتركة في خدمة قضايا الشباب.

وشددت وزيرة الشباب والرياضة على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الشباب اللبناني، مشيرة إلى إطلاق برامج تطوعية بالتعاون مع الجامعات إضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تتيح للشباب المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ بما يعزز العلاقة التشاركية العملية بين الوزارة والشباب ويترجم السياسات إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع.