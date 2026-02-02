مؤسس شبكة xx: الابتكار المالي الرقمي عنصر حاسم لاستقرار الاقتصاد العالمي

دبي في 2 فبراير/ وام / أكد ديفيد تشوم مؤسس شبكة "xx" والرئيس التنفيذي لشركة Elixxir.io أن التحولات الرقمية تشهد تقدما متسارعا حول العالم، لا سيما بين الأجيال الشابة التي تعيش في بيئة رقمية عالمية أكثر ترابطا، مشيرا إلى أن هذا التطور رغم تباينه بين الدول يواصل إحداث تغيير تدريجي في النظم الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر تشوم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026 المنعقد حاليا في دبي، من احتمالات اضطرابات اقتصادية عالمية في حال تراجع مكانة الدولار وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار العديد من الدول.

وأوضح أن أحد الحلول المحتملة لمواجهة مثل هذه السيناريوهات يتمثل في تطوير نظام نقدي جديد قائم على الذهب الرقمي يشكل وسيط تبادل موثوقا يتيح للأفراد والمجتمعات الحفاظ على قدرتهم الشرائية وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن هذا التحول قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار والكفاءة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وصولا إلى نموذج اقتصادي يقوم على الوفرة وتعزيز السيادة الفردية، مؤكدا أن الابتكار المالي والتكنولوجي سيكون عنصرا حاسما في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي.