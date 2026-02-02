نادي الجزيرة للطيران يختتم مشاركته في احتفالات الكويت "الإمارات والكويت.. أخوة للأبد"

رأس الخيمة في 2 فبراير/ وام / اختتم طيران نادي الجزيرة مشاركته الاحتفالات التي أُقيمت في دولة الكويت الشقيقة، ضمن فعاليات المسيرة الجوية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، التي نظمها نادي الجزيرة للطيران برأس الخيمة بالتعاون مع النادي الكويتي للرياضات الجوية، تحت شعار "الإمارات والكويت.. أخوة للأبد".

وشهدت الفعاليات تنظيم حفل تكريم لـ19 طياراً من دولة الإمارات ودولة الكويت، من المشاركين في المسيرة الجوية، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لمعاني المحبة والتلاحم بين الشعبين.

وبهذه المناسبة، أعرب الكابتن عادل يوسف صوفه الزعابي، مدير نادي الجزيرة للطيران ورئيس الوفد، عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت.

وأضاف : نثمّن عالياً حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميّز من أشقائنا في النادي الكويتي للرياضات الجوية برئاسة أحمد الشلاحي، رئيس مجلس إدارة النادي، ونفخر بالمشاركة في هذه المسيرة الجوية التي جسّدت معاني المحبة والتلاحم بين الإمارات والكويت، وسنواصل العمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال رياضات الطيران.