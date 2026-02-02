القمة العالمية للحكومات 2026.. لطيفة بنت محمد تشهد أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"

دبي في 2 فبراير/ وام / شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة" ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2026" في دبي، بمشاركة شخصيات عربية قيادية وبارزة في مختلف مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة الحكومية والإبداع الرياضي والثقافة والفنون.

وتضمنت أجندة المنتدى عدة جلسات رئيسية وحوارية بمشاركة 15 متحدثاً استعرضوا واقع الشباب العربي وفرصه الواعدة في المستقبل، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الحالية ومناقشة سبل التغلب عليها لإعداد الشباب العربي لتحولات المستقبل.

وتضم شبكة "القيادات العربية الشابة" حالياً أكثر من 700 شاب وشابة من مختلف أنحاء المنطقة، وتهدف إلى إطلاق حوارات فعالة حول سبل تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الهائلة في تطوير مجتمعاتهم، وإعداد قيادات شابة متمكنة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كافة القطاعات المستقبلية.

وأكد سعادة خلفان جمعة بالهول رئيس مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة"، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن إطلاق شبكة "القيادات العربية الشابة" قبل أكثر من 20 عاماً جسد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تمكين وتفعيل دور القيادات الشابة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وأن الشباب العربي لا يكتفي بالحُلم بالمستقبل بل يملك الشجاعة لصنعه، والقدرة على تحمّل مسؤولياته.

وقال: مستقبل العالم العربي سيتشكل بالاستثمار في الإنسان، وبصناعة قيادات تمتلك الرؤية والمهارة، وتفهم الواقع الذي يشهد تحولات في الاقتصاد، ويطرح أسئلة جوهرية عن الإنسان ومعنى الحياة والعمل والانتماء.

وأضاف : عالمنا يتغيّر بسرعة لكن هناك حقيقة واحدة لا تتغير وهي أن أعظم استثمار هو الاستثمار في الإنسان، ونريد أن يواكب الشباب العربي التقدم التكنولوجي السريع دون أن يفقد إنسانيته، وأن يبني الاقتصاد دون أن يفقد قيمه، وأن يصنع المستقبل دون أن يهرب من الواقع. ونحن في مبادرة القيادات العربية الشابة سنواصل العمل على مرحلة جديدة أكثر تأثيراً وأكثر وضوحاً في قياس التأثير الفعلي في مجتمعاتنا العربية.

وتحدث أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة في مصر خلال جلسة حوارية بعنوان "قيادة المؤسسات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعي" عن أهمية تمكين الشباب العربي بأحدث الأدوات والمهارات المستقبلية لمواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز المهارات القيادية التي ستكون مطلوبة في المستقبل.

وشارك معالي عبد الوهاب الرشيد وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الأسبق في دولة الكويت، إلى جانب ربيع عطايا رئيس "Bayt.com"، ووليد منصور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "MEVP" من لبنان في جلسة حوارية ركزت بشكل رئيسي على مواءمة رأس المال السيادي وتنمية المواهب.

كما شارك صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس آل سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الفضائية "ناس كوم" وميناء "إطلاق" الفضائي في سلطنة عمان، وهزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "رسم ملامح الطموح العربي" أدارها سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

واستضافت جلسة حوارية أخرى بعنوان "تصميم النسيج الرقمي والمادي للعالم العربي" كلاً من نادين مزهر، وفيصل طوقان، وطلال طوقان، تلتها جلسة استضافت المهندسة سارة البطوطي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ECOnsult" من مصر تحدثت فيها حول مختلف جوانب توظيف الموارد المتاحة وبناء أطر العقد الاجتماعي الجديد.

واختتمت أعمال منتدى القيادات العربية الشابة بجلسة استضافت فادي غندور رئيس شركة "ومضة" تطرق فيها إلى العديد من الجوانب المهمة المعنية بإعداد الشباب للمستقبل، وأكد فيها أن الشباب العربي لديه قدرات واعدة وأحلام كبيرة يجب التركيز على سبل تحويلها إلى واقع رغم التحديات.

وتهدف مبادرة "القيادات العربية الشابة" خلال الفترة المقبلة إلى تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة بالتعاون مع الشباب العربي، والاستفادة من قدرات وخبرات الأعضاء في المبادرة لتحفيز وتمكين قادة الغد من الشباب.

ويسعى "منتدى القيادات العربية الشابة" إلى دعم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات العربية المشاركة، وسيسهم بتفعيل دور القيادات العربية الشابة في مجالات أوسع.

يذكر أن مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" يضم كلاً من سعادة خلفان جمعة بالهول من دولة الإمارات، والشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من دولة الكويت، وعيساتا لام من موريتانيا، وناصر الخاطر من قطر، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وسامي داود من سلطنة عُمان، وفاطمة راشد بوجسيم، الأمين العام للقيادات العربية الشابة.