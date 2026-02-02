مسؤولة فرنسية: "السوربون أبوظبي" نموذج رائد للتعاون الأكاديمي بين البلدين

أبوظبي في 2 فبراير/ وام / أكدت الدكتورة كورين بوريل مديرة إدارة إستراتيجية البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء بالجمهورية الفرنسية، أن انعقاد المنتدى الإماراتي الفرنسي للابتكار، يجسد عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، لاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تعد جامعة السوربون أبوظبي نموذجا رائدا للتعاون الأكاديمي بين البلدين.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الإماراتي الفرنسي للابتكار الذي انطلقت أعماله اليوم في جامعة السوربون أبوظبي إنها سعيدة بالمشاركة في هذا الحدث العلمي في جامعة السوربون أبوظبي، التي تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الأكاديمي بين البلدين، معربة عن تقديرها لجهود دولة الإمارات لتعزيز بيئة الابتكار في المجالات المختلفة.

وأشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية والبحثية الإماراتية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدة أن هذا المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للانتقال بالتعاون العلمي إلى تنفيذ مشاريع بحثية ملموسة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية ترتبطان بعلاقات تعاون علمي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، أثمرت عن شراكات نوعية في مجالات متعددة، من بينها التعليم، والفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذه الشراكة تشهد اليوم زخماً جديداً يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين.

وأضافت أن البحث والابتكار يشكلان ركيزة أساسية لمستقبل التنمية العلمية والتكنولوجية، مؤكدة أن التعاون الدولي في هذا المجال لم يعد خياراً بل ضرورة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

وأكدت الدكتورة بوريل أن المنتدى يمثل منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات والشركات من البلدين، ويمهد الطريق لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات مبتكرة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للبلدين على الساحة العالمية.

وأعربت عن تطلعها أن تسفر مداولات المنتدى عن مبادرات نوعية طويلة الأمد، تعكس الثقة المتبادلة بين الإمارات وفرنسا، وتسهم في رسم ملامح مستقبل مشترك قائم على العلم والابتكار والشراكة الإستراتيجية.