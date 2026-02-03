سيف بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب

دبي في 3 فبراير/ وام/ التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، ولا سيما في مجالات التقنية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم وتطوير منظومات العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تبادل الجانبان الحديث حول القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية رائدة لتلاقي الآراء وصناع القرار والخبراء، ودورها في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ودعم مسارات التطور المؤسسي على المستوى العالمي.