مبادلة أبوظبي للتنس تعلن عودة الصينية تشانج شواي للمشاركة في منافسات الزوجي

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات "فئة 500 نقطة" عن عودة الصينية تشانج شواي للمشاركة في منافسات البطولة المقامة حاليا في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، والمستمرة حتى 7 فبراير الجاري.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الصينية المتوجة بلقبها الثالث في زوجي السيدات، في بطولة أستراليا المفتوحة قبل أيام، ستشارك في بطولة مبادلة بنسختها الحالية.

وسبق أن توجت اللاعبة صاحبة الـ19 لقبا بلقب الزوجي في نسخة 2023، من بطولة مبادلة أبوظبي، مع لويزا ستيفاني.

وتخوض اللاعبة أولى مبارياتها في البطولة غدا ضمن منافسات دور الـ16 للزوجي مع الإسبانية كريتينا بوكسا، أمام الشقيقتين الأوكرانيتين ليودميلا كيتشنوك ونادييا كيتشنوك.