"اكسبوجر" يحتفي بنخبة من صناع الأفلام

الشارقة في 3 فبراير / وام /احتفت "جوائز اكسبوجر الدولية للأفلام 2026" بنخبة من صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم مكرّسةً حضور السينما بوصفها أحد أعمدة السرد البصري المعاصر وذلك خلال حفل خاص أُقيم أمس، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان اكسبوجر.

وشهدت نسخة هذا العام إقبالاً واسعاً إذ استقطبت الجائزة 634 مشاركة سينمائية من أكثر من 60 دولة عكست تنوّع التجارب والأساليب وقدرة الفيلم على تقديم سرد بصري عميق يتقاطع مع القضايا الإنسانية والثقافية والبيئية الراهنة.

وكرم كلٌّ من سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفائزين في الفئات الأربع للجائزة وهي: أفضل الفنون السينمائية و أفضل المؤثرات البصرية و أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم قصير.

وتأتي الجوائز تأكيداً على التوجّه الذي يتبناه المهرجان في تعزيز حضور صناعة الأفلام ضمن برنامجه وترسيخ مكانة الفيلم بوصفه وسيطاً بصرياً فاعلاً في قراءة الواقع وتقديم السرديات الإنسانية والاجتماعية بلغة سينمائية واعية ومؤثرة.

وفي فئة "أفضل الفنون السينمائية" فاز دانِش فرحان من دولة الإمارات عن فيلم "نسائم بدوية" فيما حلّ مكسيم أكبروف من كازاخستان وصيفاً عن فيلم "البراري"

وذهبت جائزة "أفضل المؤثرات البصرية" إلى الإيراني ماجد فرزولاهي عن فيلم "حكاية الأرض: عالم بلا قيود" فيما نال مواطنه مهدي هادي زاده جائزة المركز الثاني عن فيلم "الموت المقدس".

وفاز الهولندي كاسبر دايديريك بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلم "موغا: إن جف نبعها.. جفت أمانينا" وحلّ البرتغالي فرناندو تيشيرا وصيفاً عن فيلم "صحوة البرية في كوا"

أما جائزة أفضل فيلم قصير فحصدها اللاتفي سيرجيوس دي لورينتيس عن فيلم "صمت القرمز" بينما جاء المخرج الفلسطيني أحمد ديب في المركز الثاني عن فيلم "فرفور: يوميات حرب من غزة" .

وذهبت جائزة "اكسبوجر" للإنجاز الخاص في فئة الفيلم الوثائقي للمخرج إبراهيم جوف عن فيلمه "التجارة السرية" الذي عرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، ضمن فعاليات المهرجان وجاء التكريم تقديراً لمسيرته الإبداعية المتواصلة وأعماله التي تناولت بعمق العلاقة المعقّدة بين الإنسان والحياة البرية والأنظمة التي تشكّل العالم الطبيعي.