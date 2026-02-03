بلديات مدن الشارقة تكرم 47 فائزاً بالدورة 18 لجائزة أجمل حديقة

الشارقة في 3 فبراير/ وام /كرّمت بلديات مدن إمارة الشارقة 47 فائزًا بجائزة أجمل حديقة في دورتها الثامنة عشرة من أصحاب الحدائق المنزلية والمنشآت الصحية، وذلك خلال حفل أُقيم أمس، في منتزه السيوح للعائلات، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وسعادة سلطان بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات إلى جانب رؤساء المجالس البلدية لإمارة الشارقة، ومدراء العموم ومدراء بلديات الإمارة ولفيف من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية الداعمة للحفل إضافة إلى المدراء في بلدية مدينة الشارقة.

و أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية،أن الجائزة التي بلغت قيمة جوائزها نحو 1.7 مليون درهم جاءت استثنائية هذا العام إذ بلغت ذروة اتساعها بمشاركة جميع مدن إمارة الشارقة التسع بهدف إشراك المجتمع في جهود الزراعة ونشر المساحات الخضراء وتحقيق الاستدامة وصون الطبيعة من خلال الاهتمام بالحدائق المنزلية وتطويرها باستمرار واستثمارها بالشكل الأمثل من حيث زراعة أنواع متعددة من النباتات والأشجار والزهور التي تضفي على المنازل بُعدًا جماليًا وتخلق بيئة من الراحة والسعادة لأصحابها وتعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة بوجه عام.

وأوضح أن الجائزة تُرسّخ دور بلديات مدن إمارة الشارقة تحت مظلة دائرة شؤون البلديات في تشجيع المواطنين على الزراعة التجميلية والتوسع في المساحات الخضراء إذ تعمل البلديات وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للاستمرار في دعم الزراعة والمجتمع في هذا الجانب وجاءت هذه الجائزة لتحقيق هذه الأهداف والمساهمة في إشراك المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيعهم على استخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في الري والزراعة وتوفير المياه ووسائل التظليل المتنوعة واستغلال الطاقة الشمسية، مع مراعاة عوامل الأمن والسلامة في الحدائق.

وأوضح الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية ورئيس فريق عمل جائزة أجمل حديقة، أن نسخة هذا العام شهدت استقبال 100 طلب مشاركة من مختلف مدن إمارة الشارقة و تم تكريم 43 فائزًا من أصحاب الحدائق المنزلية ضمن فئات الجائزة شملت النمط الطبيعي والنمط الإبداعي والنمط الهندسي كما تم تكريم 4 منشآت صحية فائزة.