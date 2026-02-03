انطلاق منافسات المبارزة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

الشارقة في 3 فبراير / وام /انطلقت اليوم منافسات الفردي في مسابقة المبارزة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة عربية.

وتُقام منافسات المبارزة ضمن الأسلحة الثلاثة الإيبيه بمشاركة 18 لاعبة والشيش (الفلوريه) بمشاركة 19 لاعبة والسابر بمشاركة 16 لاعبة وذلك ضمن برنامج الدورة التي تضم تسع ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات المبارزة مشاركة سبعة أندية، نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (الكويت) ونادي العلا (المملكة العربية السعودية) ونادي البستين (مملكة البحرين) ونادي دمشق (سوريا) ونادي صلالة (سلطنة عُمان).

وعقد الاجتماع الفني لمنافسات رياضة المبارزة بحضور القيادات الإدارية والفنية وممثلي الاتحادات ولجان التحكيم والوفود المشاركة وذلك استعداداً لانطلاق منافسات اللعبة، حيث ترأست الاجتماع الشيخة حياة بن عبدالعزيز رئيس لجنة الإشراف والمتابعة بحضور سعادة عبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية وسعادة موزة الشامسي مدير البطولة إلى جانب سعادة صالح محمد بن عاشور رئيس لجنة التنسيق الفني وعدد من أعضاء اللجان الفنية والحكام والمدربين والإداريين.

وتم خلال الاجتماع التشديد على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية لضمان سير المنافسات بسلاسة،والتوعية بأهمية مكافحة المنشطات والحديث عن الإجراءات والتعليمات المعتمدة و جرى إجراء القرعة لمنافسات المبارزة.

وتُقام المباريات الرسمية في مركز الطفل بالقرائن فيما تُجرى التدريبات بين مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة وفق خطة تشغيلية دقيقة تضمن تجهيز المرافق وتوفير متطلبات التحكيم وضمان جاهزية اللاعبات طوال أيام المنافسات.