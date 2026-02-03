"نادي الفحيص الأردني" يفوز على "الفتاة الكويتي" بكرة السلة للسيدات

الشارقة في 3 فبراير / وام /افتتحت حاملات اللقب لاعبات نادي الفحيص الأردني حملة الدفاع عن لقب كرة السلة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بفوز صعب على فريق نادي الفتاة الكويتي بنتيجة (79–73) في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي البطائح ضمن الدور التمهيدي للبطولة.

وشهدت الجولة الافتتاحية أيضًا فوز فريق غاز الشمال العراقي على فريق الحالة البحريني بنتيجة (68–55) فيما استهلت صاحبات الضيافة لاعبات فريق الشارقة الرياضي للمرأة مشوارهن بتحقيق الفوز على فريق نادي خورفكان الإماراتي بنتيجة (78–60).

وتقام منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 بمشاركة سبعة أندية وبنظام الدوري من مرحلة واحدة على أن يتحدد بطل النسخة الثامنة في ختام المنافسات في 11 فبراير الجاري.

و نجح فريق الشارقة لرياضة المرأة في الفوز على فريق خورفكان بعدما حسمت لاعبات الشارقة الفترات الثلاث الأولى بنتائج (20-11 و20-19 و25-15) بينما جاء الربع الرابع لمصلحة خورفكان بنتيجة (15-13).