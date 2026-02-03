تأهل "هيلي" و"سامسونوفا " و"تاوسن" و"كيسلر" إلى ربع نهائي مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ انطلقت اليوم مواجهات دور الستة عشر من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات " فئة 500 نقطة"، والمقامة حاليا في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات، والمستمرة حتى 7 فبراير الجاري.

وشهدت مواجهات دور الستة عشر اليوم فوز الأمريكية هيلي بابتيست على مواطنتها ايما نافارو، بمجموعتين لمجموعة 7-6، و0-6، و6-3، لتبلغ هيلي الدور ربع النهائي.

وستواجه هيلي في الدور المقبل الروسية ليودميلا سامسونوفا والمتأهلة من فوزها على الاندونيسية جانيس تجين بفوز سهل بمجموعتين 6-2، و6-2.

كما بلغت ربع النهائي الدنماركية كلارا تاوسن بعد فوزها على السويسرية سيمونا والترت بفوز سهل بمجموعتين 6-3، و6-1.

وستواجه كلارا في الدور المقبل الأمريكية مكارتني كيسلر والتي تأهلت أيضا بعد فوز سهل على الكندية ليلى آني فرنانديز بمجموعتين 6-3، و6-2.

وتستأنف غدا مواجهات دور الستة عشر تتصدرها مباراة السويسرية بيلندا بنشيتش حاملة لقب النسخة الماضية من البطولة، مع البريطانية سوناي كارتال.