تألق إماراتي في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

الفجيرة في 3 فبراير/ وام/ فرض الحضور الإماراتي نفسه بقوة في ثالث أيام بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، حيث تألق نجوم ونجمات المنتخب الإماراتي بنتائج مميزة خلال منافسات النسخة الثالثة عشرة المقامة في صالة مجمع زايد الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وفي المشهد العام لمنافسات فئتي الشباب والآنسات ضمن حسابات البطولة المصنفة من فئة G2، نجحت البطلة ريماس تميم في التتويج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم، بعد مواجهات صعبة تُوّجت بتفوقها على التونسية مريم السوايح.

كما أضافت هند أسامة السالمي ذهبية ثانية، عقب تجاوزها التونسية يمنى المقدد في المباراة النهائية، وسط تفاعل جماهيري كبير مع اللقاء المثير.

وفي وزن تحت 59 كغم، كان عبدالله أنس على الموعد بحصده الميدالية الفضية، إثر مباراة قوية أمام البيلاروسي مكسيم باتسينيوكي.

وعززت يارا بوغادر حضورها اللافت بنيل الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الأوزبكية ساميرا خايتوف، ضمن منافسات وزن تحت 44 كغم.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو وعضو الاتحاد الدولي للعبة، أن هذه الإنجازات جاءت لتؤكد التطور الكبير الذي تشهده رياضة التايكواندو الإماراتية، مضيفًا أن هذه النجاحات تعكس الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأشار سعادته إلى أن خطة الاتحاد الإماراتي للتايكواندو خلال السنوات الماضية أثمرت عن تحقيق هذه الميداليات الملوّنة، سواء على مستوى النتائج أو الأداء الفني، بما يترجم النهج المأمول لتطوير قطاع الفئات العمرية وصناعة أبطال المستقبل.

وتواصل بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات العالمية، لما تمثله من منصة تنافسية عالية المستوى تسهم في صقل المواهب واكتساب الخبرات، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.