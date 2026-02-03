خيرية الشارقة تنفذ حملة إغاثية لمتضرري الفيضانات في سريلانكا

الشارقة في 3 فبراير/ وام/ نفذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية إنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية سريلانكا وذلك ضمن زيارة ميدانية امتدت تسعة أيام .

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية،تم تنفيذ حملة الإغاثة لمتضرري الفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة في سريلانكا ترأسها يوسف الحمادي رئيس قسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع والعون الخارجي وفريق العاملين من الجمعية والمنفذ الخارجي المعتمد في جمهورية سريلانكا، موضحا أن الحملة الأغاثية شملت توزيع مساعدات غذائية وأدوات منزلية ومواد قرطاسية وملابس وأحذية مدرسية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة للمنازل المتضررة حيث استفادت من المساعدات أكثر من 200 أسرة (2000 مستفيد) في 6 قري متفرقة مما أسهم في التخفيف من آثار الأزمة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة .

وأشار إلى ان الزيارة تضمنت جولات تفقدية لعدد من القرى التي تنفذ فيها الجمعية مشاريع إنشائية وتنموية من بينها قرى سكنية متكاملة تضم مساكن ومسجدا ومستوصفا صحيا ومركز خياطة ومحلات وقف خيري وحدائق للأطفال إلى جانب آبار ارتوازية في إطار توجه يعزز الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع الاستقرار والتنمية المستدامة، مضيفا أن البرنامج شهد كذلك زيارة أرض مخصصة لبناء قرية نموذجية جديدة بعد الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة بما يعكس استمرارية العمل الإنساني للجمعية وحرصها على التوسع في مشاريعها التنموية بما يخدم المجتمعات الأشد احتياجا في سريلانكا مبينا أن الحملة تأتي امتدادا لنهج الجمعية في الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية وتنفيذ تدخلات إنسانية متكاملة تجمع بين الإغاثة الفورية والمشاريع التنموية بما يحقق أثرا مستداما ويعزز من قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار.