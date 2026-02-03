ندوة نقدية تناقش مسيرة شاعرين مكرمين في مهرجان الشارقة للشعر النبطي

الشارقة في 3 فبراير / وام /نُظِّمت دائرة الثقافة بالشارقة، اليوم، وضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته العشرين ندوة نقدية تناولت مسيرة وتجربة الشاعرين الإماراتيين المكرمين في هذه الدورة وهما: سعيد بن سالم بولاحج الرميثي وعلي بن جمعة السويدي (الغنامي) وذلك من خلال ورقتين بحثيتين قدمهما الباحثين: د.فهد المعمري وعلي العبدان الشامسي.

وأقيمت الندوة في قصر الثقافة بحضور بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي إلى جانب عدد من الشعراء والنقاد والباحثين حيث سلطت الندوة الضوء على الملامح الفنية والجمالية في تجربتي الشاعرين وإسهاماتهما في المشهد الشعري الإماراتي.

وتأتي الندوة في إطار حرص مهرجان الشارقة للشعر الشعبي المقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تكريم روّاد الشعر النبطي في الامارات والاحتفاء بتجاربهم الإبداعية وتوثيق منجزهم بوصفه جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية الوطنية.

استهل الباحث د. فهد المعمري في ورقته البحثية سيرة الشاعر الإماراتي سعيد بن سالم بولاحج الرميثي أحد أبرز شعراء الجيل الذهبي في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، مشيرا الى أن شعره يمثل المدرسة التقليدية في الشعر النبطي كما قدم الباحث رؤية شاملة حول تجربة الرميثي ومسيرته الأدبية والتراثية مسلطًا الضوء على أثره الكبير في المشهد الشعري الإماراتي الحديث.

واستعرض الباحث علي العبدان الشامسي في ورقته البحثية بداية رحلة الشاعر الإماراتي علي الغنامي السويدي حيث اشتهر بالمشاكيات الشعرية والردود و تتسم مقارعاته مع الشعراء الآخرين بالردح الممدود والواقف وتظهر قدرته على الحوار الشعري مع أصدقائه والطبيعة والناس.