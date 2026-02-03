سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ 15

الشارقة في 3 فبراير/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الـ 15 من مهرجان أضواء الشارقة، تحت شعار "أضواء تعكس حكايتنا"، والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي ويستمر من 3 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى عقبه خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمةً لخصت مسيرة نجاح المهرجان ونموّه طوال السنوات الماضية، مسلطاً الضوء على الأثر الاقتصادي والمجتمعي لهذا الحدث الاستثنائي، قائلاً " على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، أصبح مهرجان أضواء الشارقة منصة فنية تجمع الضوء بالفن، والتراث بالابتكار، وتقدم تجارب بصرية تعكس جمال العمارة والهوية الثقافية لإمارة الشارقة، ضمن رؤية تسعى إلى تحويل الثقافة والفنون إلى عناصر حيوية في التنمية السياحية المستدامة ".

وأشار المدفع إلى أن القطاع السياحي في الإمارة يواصل نموّه باستمرار، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أرست أسُس التنمية والنهضة في مختلف المجالات، وجعلت محورها الإنسان.

واختتم رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمته متحدثاً عن أهمية المهرجان الذي يأتي ضمن برامج الإمارة المتنوعة، حيث يمثل الحدث فرصة اقتصادية ومجتمعية مهمة لدعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، مبيناً مشاركة أكثر من 75 مشروعاً وطنياً من أصحاب المشاريع الناشئة، والعلامات التجارية الوطنية المشهورة هذا العام في "قرية الأضواء"، في نموذج يعكس دعم ريادة الأعمال الوطنية وربطها بالفعاليات الكبرى، مما يعكس دور المهرجان في تعزيز مشاركة المشاريع الوطنية في الحراك الاقتصادي والمجتمعي.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرض الافتتاح الرسمي، والذي جاء بعنوان "رحلة عبر الزمن، إرث من الانتماء" والذي يمثل رحلة سينمائية تُحيي إمارة الشارقة كقصة عن الهوية والوحدة والذاكرة المشتركة، وانتقال الحكاية عبر الزمن، بداية بالتراث الإماراتي الأصيل وصولاً إلى الشارقة اليوم، المدينة التي تمتلك رؤية متقدمة ومتجذرة في المعرفة والثقافة، ويتناول كل مشهد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وروح المكان، والمجتمع، والتعليم.

ويعتبر مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ 15 منصة للمبدعين والفنانين، يستعرضون تجارب ضوئية وتفاعلية جديدة تشكل أعمالاً فنية ولوحات استثنائية، ويقدّم المهرجان عروضاً ضوئية استثنائية تحتفي بجماليات الهندسة المعمارية والتراث الثقافي للإمارة، وتعمل على تقديم تجارب بصرية استثنائية تجمع بين الفن والتكنولوجيا والضوء.

وتشمل النسخة الحالية من المهرجان 13 موقعاً مختلفاً بإمارة الشارقة وهي: دارة الدكتور سلطان القاسمي، وواجهة المجاز المائية، ومنطقة الجادة، ومسجد الشارقة، وواجهة كلباء المائية، وشلال خورفكان، وحصن الذيد، والحدائق المعلّقة في كلباء، ومسجد الطياري، والسوق العام بالحمرية، وسد الرفيصة، وبيت الحكمة، وحصن الشارقة.

ويعكس اختيار المواقع المضاءة في الدورة الـ 15 من مهرجان أضواء الشارقة تنوع إمارة الشارقة وثقافتها العريقة، كما يُبرز الجمال الاستثنائي للمعالم السياحية والعمرانية التي تتميز بها الإمارة، حيث سيتم خلال العروض الفنية، تسليط الضوء على معالم وصروح عمرانية تسرد قصصاً غنية عن الموروث الثقافي للإمارة ومنجزاتها.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين، وجمع من الإعلاميين.