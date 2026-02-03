ضمن "قمة الحكومات"/ رئيسة كوسوفو: "اقتصادات الجيل القادم" تُبنى بالابتكار والحوكمة لا بحجم الدولة وموقعها الجغرافي

دبي في 3 فبراير/ وام/ أكدت فخامة الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أن العالم يشهد تحولاً اقتصادياً هو الأعمق منذ أجيال، مشددة على أن النجاح في "اقتصادات الجيل القادم" لم يعد مرتبطاً بحجم الدولة أو موقعها الجغرافي، بل بمدى قدرتها على الحوكمة الرشيدة والابتكار والتكيف السريع مع المتغيرات.

وأشادت فخامتها بإمارة دبي، واصفة إياها بالرمز العالمي للطموح والرؤية، وأنها مثال حي لما يمكن تحقيقه عندما تستثمر الدول في ريادة الأعمال والابتكار.

واستعرضت فخامتها خلال كلمة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، رحلة بلادها في إعادة البناء من الصفر لتصبح اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا، ومسيرة النهوض الاستثنائية لبلادها، والركائز الإستراتيجية التي اعتمدتها لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة.

وحددت رئيسة كوسوفو ثلاث ركائز أساسية تقود نمو اقتصادات الجيل القادم، وهي: تمكين الشعب، والمؤسسات القوية، والقطاع الخاص الديناميكي.

وأوضحت أن كوسوفو تتميز بكونها الدولة الأصغر سناً في القارة الأوروبية، ما يمثل ميزة إستراتيجية كبيرة، إذ يبرز شبابها من المبرمجين والمهندسين في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الفجوة الرقمية.

وقالت فخامتها: " قبل 26 عاماً فقط، كنا نناضل من أجل البقاء.. ونهضنا من تحت الرماد وأعدنا بناء كل شيء.. لم نبن المنازل فحسب، بل أعدنا بناء الروح المعنوية والقدرة على الصمود، واليوم نحن قصة نجاح عالمية بفضل صمود شعبنا الذي أعاد بناء روحه قبل بيوته، لتصبح كوسوفو اليوم، بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، الاقتصاد الأسرع نمواً والأكثر أماناً في القارة الأوروبية.. إن قصتنا اليوم ليست قصة مخاطر، بل قصة انضباط وزخم اقتصادي حقيقي".

وفيما يتعلق بالثورة التقنية، دعت رئيسة كوسوفو إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوضوح وشجاعة، ولكن مع وضع الإطار الأخلاقي في الحسبان، وحذرت قائلة إن "التكنولوجيا بدون قيم هي قوة بلا مسؤولية.. إذا ترك الذكاء الاصطناعي دون توجيه، فقد يعمق الانقسامات، ولكن إذا تم التحكم فيه بحكمة، فإنه سيوسع الفرص ويسهم في استدامة المعرفة”، مشددة على أن "مسؤوليتنا هي التأكد من أنه يخدم المجتمع ولا يتحكم فيه، وأن يعزز سيطرة البشرية على اتخاذ القرار لا أن يحل محله".

وتطرقت فخامة فيوسا عثماني إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في بلادها، مشيرة إلى أن كوسوفو أصبحت وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، إضافة إلى تسهيلات نظام التأشيرات، خصوصاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: "لقد اخترنا الإصلاح والابتكار والشراكة، ونحن مستعدون للعمل مع حلفائنا العالميين لبناء مستقبل لا تكون فيه الحوكمة أداة للإقصاء، بل جسراً للازدهار المشترك".

واختتمت رئيسة كوسوفو كلمتها بالتأكيد على أن "اقتصادات الجيل القادم"لا يتم تعريفها بمكان انطلاقها ولكن بوجهتها"، داعية قادة العالم إلى تبني نموذج نمو شامل ومستقر يضع الكرامة البشرية في قلب السياسات الاقتصادية.